Demir-Klub Basel entlässt Trainer

Yusuf Demir bekommt beim FC Basel einen neuen Trainer.

Der Club des ÖFB-U21-Teamspielers trennte sich am Freitag nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur fünf Punkten in den ersten sieben Ligaspielen und dem Aus in der Conference-League-Qualifikation von Cheftrainer Timo Schultz. Vorerst wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert. Der von Galatasaray ausgeliehene Demir war in den jüngsten vier Spielen jeweils in der Startelf gestanden.

(APA)

Bild: Imago