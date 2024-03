Dennis Novak ist beim ATP-Challenger in Zadar in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 30-Jährige scheiterte am Kasachen Timofei Skatow mit 6:7, 7:6, 1:6. Das Match musste am Montagabend wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Am Dienstag wurde das Spiel fortgesetzt.

Zuvor schaffte Dominic Thiem in Zadar den Sprung in die nächste Runde.

(Red.)

Bild: GEPA