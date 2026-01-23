Der 23. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Oliver Glasner und Crystal Palace zu Gast beim FC Chelsea – am Sonntag ab 14:50 Uhr live

Danach empfängt der FC Arsenal Manchester United im „Match of the Week” ab 17:00 Uhr live

Bereits am Samstag trifft der AFC Bournemouth auf den FC Liverpool – ab 18:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame die Premier League mit Sky X live!

Kommenden Sonntag steht für Oliver Glasner und Crystal Palace ein London-Derby an, wenn sie auswärts beim FC Chelsea antreten. Die Blues konnten am vergangenen Spieltag ihre Serie von fünf sieglosen Partien mit einem 2:0-Erfolg über den FC Brentford beenden, während das Team von Glasner nun bereits seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg wartet. Gelingt Glasner im ersten Liga-Spiel nach seiner Kritik an der Klubführung der Befreiungsschlag gegen Chelsea oder setzt sich die Negativserie fort? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 14:50 Uhr live.

Im Anschluss an diese Partie empfängt Tabellenführer Arsenal im „Match of the Week“ Manchester United. Die Red Devils gewannen unter ihrem Interimstrainer Michael Carrick ihr erstes Ligaspiel – und das ausgerechnet im Derby gegen Manchester City. Damit stehen sie aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Die Gunners hingegen sind mittlerweile seit sieben Ligaspielen ungeschlagen und stehen weiterhin an der Tabellenspitze. Wer dieses Duell für sich entscheiden kann, ist ab 17:00 Uhr live zu sehen – auch in UHD.

Schon am Samstag tritt der FC Liverpool auswärts beim AFC Bournemouth an. Die Reds mussten sich in ihren letzten vier Ligapartien jeweils mit einem Unentschieden zufriedengeben und möchten nun gegen die Cherries endlich wieder einen Sieg feiern. Ob das gelingt, wird ab 18:20 Uhr live gezeigt.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Manchester City und die Wolverhampton Wanderers – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 23. Spieltag der Premier League bei Sky Sport

Samstag:

13:20 Uhr: West Ham United – AFC Sunderland live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags Manchester City – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Fulham – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Newcastle United – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: Crystal Palace – FC Chelsea live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: FC Brentford – Nottingham Forest live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: “Match of the Week” FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: FC Everton – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago