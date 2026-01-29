Der 24. Spieltag der Premier League und die Halbfinal-Rückspiele des Carabao Cup live auf Sky

Tottenham Hotspur und Kevin Danso am Sonntag im „Match of the Week“ gegen Manchester City – ab 17:00 Uhr live

Zuvor am Sonntag Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei Nottingham Forest – ab 14:50 Uhr live

Bereits am Samstag trifft Leeds United auf den FC Arsenal – ab 15:50 Uhr live als Einzelspiel sowie in der „GOAL RUSH“ Konferenz

Am Samstagabend empfängt der FC Liverpool Newcastle United – ab 20:50 Uhr live

In den Halbfinal-Rückspielen des Carabao Cup trifft am Dienstag der FC Arsenal auf den FC Chelsea und am Mittwoch empfängt Manchester City Newcastle United – jeweils ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Am kommenden Sonntag empfängt Tottenham Hotspur mit Kevin Danso im „Match of the Week“ Manchester City. Während die Spurs seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg warten, konnte City durch den Erfolg gegen Wolverhampton den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal auf vier Punkte verkürzen. Schafft es die Mannschaft von Pep Guardiola, auch dieses Spiel für sich zu entscheiden, oder gelingt dem Team von Thomas Frank endlich wieder ein Sieg? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 17:00 Uhr live – auch in UHD.

Zuvor tritt Oliver Glasner mit Crystal Palace bei Nottingham Forest an. Die Eagles warten mittlerweile seit acht Ligaspielen auf einen Sieg und stehen derzeit auf Rang 15 der Tabelle. Nottingham liegt mit drei Punkten Rückstand auf Platz 17. Kann Glasners Team die Negativserie durchbrechen und einen Befreiungsschlag landen, oder setzt sich die Durststrecke fort? Fans sehen diese Partie ab 14:50 Uhr live.

Bereits am Samstag trifft Tabellenführer Arsenal auswärts auf Leeds United. Nach der Niederlage gegen Manchester United am vergangenen Wochenende wollen die Gunners möglichst schnell wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, um ihren Vorsprung auf die Verfolger nicht weiter zu gefährden. Leeds könnte sich mit einem Erfolg weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Dieses Spiel gibt es ab 15:50 Uhr live zu sehen, sowohl in „GOAL RUSH“ als auch als Einzelspiel.

Am Samstagabend empfängt der FC Liverpool Newcastle United an der Anfield Road. Die Reds mussten sich am vergangenen Wochenende nach vier Unentschieden in Folge dem AFC Bournemouth geschlagen geben und sind nun seit fünf Ligaspielen ohne Sieg. Können sie gegen die Magpies endlich wieder einen Erfolg feiern? Das Match ist ab 20:50 Uhr live zu sehen.

Unter der Woche gibt es dann für Fans des englischen Fußballs mit den Halbfinal-Rückspielen des Carabao Cup zwei weitere Highlights. Zuerst empfängt am Dienstag der FC Arsenal, der das Hinspiel mit 3:2 für sich entscheiden konnte, den FC Chelsea. Am Mittwoch trifft dann Manchester City nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel auf Newcastle United. Beide Spiele sind ab 20:50 Uhr live zu sehen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Leeds United und der FC Arsenal – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 24. Spieltag der Premier League und der Carabao Cup live bei Sky Sport

Samstag:

15:50 Uhr: Das Topspiel des Nachmittags Leeds United – FC Arsenal in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League sowie als Einzelspiel auf Sky Sport 8

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Everton live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: FC Chelsea – West Ham United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Liverpool – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Manchester United – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: Aston Villa – FC Brentford live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Nottingham Forest – Crystal Palace live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: “Match of the Week” Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: AFC Sunderland – FC Burnley live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Dienstag:

20:50 Uhr: FC Arsenal – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:50 Uhr: Manchester City – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago