Der 27. Spieltag der Deutschen Bundesliga im Free-TV und LIVESTREAM

Der 27. Spieltag in der 1. und 2. Deutschen Bundesliga steht am kommenden Wochenende an! Mit Sky kannst du live dabei sein und alle Spiele einzeln oder in der Konferenz streamen.

Der 27. Spieltag der Deutschen Bundesliga LIVE im TV und Stream

Samstag

Wann? Anpfiff der Konferenz ist um 15.30 Uhr mit folgenden Spielen:

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund (Sky Sport Bundesliga 2 HD)

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

SC Freiburg – Werder Bremen (Sky Sport Bundesliga 4 HD)

SC Paderborn 07 – 1899 Hoffenheim (Sky Sport Bundesliga 5 HD)

Im Anschluss findet Top-Spiel der Runde FC Bayern München – Eintracht Frankfurt statt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

Wo? Sky zeigt die Konferenz ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und für alle frei-empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysportaustria.at. Die Einzelspiele sind ab 15:15 Uhr am jeweiligen Sky Sport Bundesliga HD Kanal zu sehen. Das Top-Spiel wird ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen.

Sonntag

Wann? Anpfiff beim Spiel 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig ist um 15.30 Uhr. Das Spiel 1. FC Köln – Fortuna Düsseldorf beginnt um 18.00 Uhr.

Wo? Sky zeigt das Spiel 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig inklusive aller Vorberichte ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Das Spiel 11. FC Köln – Fortuna Düsseldorf ist im Anschluss ab 17:30 Uhr ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen.

Der 27. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga LIVE im TV und Stream

Freitag

Wann? Anpfiff der Konferenz ist um 18:00 Uhr mit folgenden Spielen:

1. FC Nürnberg – Erzgebirge Aue (Sky Sport Bundesliga 2 HD)

1. FC Heidenheim – SV Wehen Wiesbaden (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

Wo? Sky zeigt die Konferenz ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Einzelspiele sind am jeweiligen Sky Sport Bundesliga HD Kanal zu sehen.

Samstag

Wann? Anpfiff der Konferenz ist um 13:00 Uhr mit folgenden Spielen:

SV Darmstadt 98 – FC St. Pauli (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

VfL Osnabrück – Hannover96 (Sky Sport Bundesliga 4 HD)

SV Sandhausen – Jahn Regensburg (Sky Sport Bundesliga 5 HD)

Wo? Sky zeigt die Konferenz ab 12:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Die Einzelspiele sind am jeweiligen Sky Sport Bundesliga HD Kanal zu sehen.

Sonntag

Wann? Anpfiff der Konferenz ist um 13:30 Uhr mit folgenden Spielen:

Hamburger SV – Arminia Bielefeld (Sky Sport Bundesliga 3 HD)

Holstein Kiel – VfB Stuttgart (Sky Sport Bundesliga 4 HD)

Karlsruher SC – VfL Bochum (Sky Sport Bundesliga 5 HD)

Wo? Sky zeigt die Konferenz ab 13:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und für alle frei-empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysportaustria.at. Die Einzelspiele sind am jeweiligen Sky Sport Bundesliga HD Kanal zu sehen.

Kein Sky-Abo? Mit Sky X kannst Du trotzdem live dabei sein und Borussia Dortmund gegen Schalke 04 als Einzelspiel sowie alle weiteren Spiele der Deutschen Bundesliga ganz bequem ohne langfristige Vertragsbindung streamen. Alle Infos zum Live-Stream bekommst Du hier.

Monatlich kündbar und immer zum Fixpreis

Jetzt gleich mobil oder auf deinem TV streamen

Immer inklusive: deine Lieblings Free-TV Channels

Beitragsbild: Imago