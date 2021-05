Der 32. und letzte Spieltag der Tipico Bundesliga mit den spannenden Duellen um die Europacup-Plätze live & exklusiv auf Sky

Am Freitag ab 18:00 Uhr Ried – Austria, Admira – Altach & St. Pölten – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Samstags ab 16:00 Uhr Salzburg – WSG Tirol, SK Rapid – LASK & WAC – Sturm exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten des 32. Spieltags: Walter Kogler und Alfred Tatar am Freitag sowie Andreas Herzog und Marc Janko am Samstag

Wien, 19. Mai 2021 – Der 32. und letzte Spieltag der Tipico Bundesliga-Saison 20/21 wartet am kommenden Freitag und Samstag mit dem spannenden Kampf um die Europacup-Plätze auf.

Am Freitag steht für die sechs Teams der Qualifikationsgruppe das letzte reguläre Spiel der Saison auf dem Programm. Die SV Ried empfängt die Austria, die sich mit einem Sieg den ersten Platz und damit das Heimrecht im Play-off sichern kann. Das Duell wird ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel trifft Altach im Auswärtsspiel auf die Admira. Das Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem gastiert Hartberg in St. Pölten. Der SKN steht als Tabellenletzter fest und muss daher in die Relegation. Für Hartberg ist bei einem Patzer der Austria noch der Sprung auf Platz eins möglich. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Am Samstag kommt es dann in der Meistergruppe zum spannenden Kampf um die Europacup-Plätze. Der SK Rapid empfängt den LASK in Hütteldorf. Mit einem Sieg können sich die Grün-Weißen Platz zwei und damit die Champions-League-Qualifikation sichern. Hingegen müsste der LASK bei einer Niederlage um Platz vier zittern. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport 13 übertragen. Zeitgleich trifft der WAC im Heimspiel auf Sturm. Im Fernduell mit Rapid wollen die Grazer mit einem Sieg eventuell noch den Vizemeistertitel holen. Ob sich Sturm in Kärnten durchsetzt oder der WAC zum Abschluss drei Punkte holt, ist live & exklusiv auf Sky Sport 14 zu sehen. Zudem trifft der Meister aus Salzburg auf die WSG Tirol. Holt Jesse Marsch zum Abschluss seiner Salzburg-Karriere einen Sieg? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12. Überdies werden die drei Partien in der Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 32. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 21. Mai 2021

18:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Fyleralarm Admira – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

spusu SKN St. Pölten – TSV Prolactal Hartberg, live & exklsuiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Elisabeth Gamauf

Sky Experten: Walter Kogler & Alfred Tatar

Samstag, 22. Mai 2021

16:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport 12

SK Rapid Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport 13

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport 14

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog & Marc Janko

Artikelbild: GEPA