Der Auftakt-Schlager LASK – Rapid Wien ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Der Auftakt-Schlager LASK – SK Rapid mit Co-Kommentator Andreas Herzog am Freitag ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!



Auf in die Jubiläumssaison! Fußball-Fans erwartet ab Freitag die 50. Saison der ADMIRAL Bundesliga. Sky zeigt inklusive der Saison 2025/26 alle 195 Matches der ADMIRAL Bundesliga live. Anhänger:innen der 12 Bundesliga-Teams verpassen auf Sky Sport Austria keine Minute ihres Lieblingsklubs.



Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Andreas Herzog sind vor Ort und begleiten den Saisonauftakt

Die 50. Saison der ADMIRAL Bundesliga startet mit einer Hommage an die erste Saison: Wie bereits in der ersten Runde im Jahr 1974 stehen sich der LASK und SK Rapid gegenüber. Ob die Linzer wie vor 49 Jahren gegen den Rekordmeister gewinnen können, kann ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden. Am Freitagabend begrüßen Michael Ganhör und Sky Experte Andreas Herzog, der auch als Co-Kommentator im Einsatz sein wird, die Sky Seher:innen aus der Raiffeisen Arena. Im Vorfeld der Live-Übertragung dürfen sich Zuseher:innen ab 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 auf die Premiere der Dokumentation „Fußballgeschichte(n) – 50 Jahre Bundesliga“ freuen.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:



Freitag, 28. Juli 2023



19:30 Uhr:

LASK – SK Rapid Wien, live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

Samstag, 29. Juli 2023



16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko



Sonntag, 30. Juli 2023



16:00 Uhr:

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Peter Stöger

Bild: GEPA