Sky geht in die Super-Saison! Über 1400 Live-Spiele und zahlreiche Innovationen

Sky setzt diese Woche den ersten Meilenstein in einer Fußball-Saison der Superlative mit wettbewerbsübergreifend über 1400 Live-Spielen. Denn schon ab Freitag geht es in der ADMIRAL Bundesliga wieder zur Sache!

Sky Abonnent:innen kommen in der bevorstehenden Saison 2023/24 voll auf ihre Kosten: weit über 120.000 Minuten Spitzenfußball aus den wichtigsten Ligen für heimische Fußballfans stehen an. Zusätzlich zu den 195 Spielen der ADMIRAL Bundesliga, die auch in der neuen Rechteperiode alle live übertragen werden, zeigt nur Sky in Österreich alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, der UEFA Europa League & der neuen UEFA Europa Conference League, mindestens 232 Begegnungen aus der Premier League live & exklusiv und damit mehr als auf der Insel zu sehen sind, 511 Partien der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie alle 63 K.o.-Duelle des DFB-Pokals.

Das Sky Sport Austria Experten Dreamteam 2023/24 mit Julian Baumgartlinger

Österreichs ehemaliger Nationalteam-Kapitän Julian Baumgartlinger wird ab der neuen Saison die Spiele der ADMIRAL Bundesliga sowie der UEFA Champions League analysieren. Der defensive Mittelfeldspieler lief unter anderem für Austria Wien, Mainz, und Bayer Leverkusen auf und absolvierte mit 84 Einsätzen im ÖFB-Trikot die achtmeisten Spiele für Österreich. Julian Baumgartlinger stößt damit zum Sky Sport Austria Experten Dreamteam um Hans Krankl, Andreas Herzog, Marc Janko, Peter Stöger, Alfred Tatar, Walter Kogler und Marko Stankovic.

Sky Next Generation – die Live-Sportübertragung für Kinder bei FK Austria gegen Sturm Graz

Im Rahmen des Bundesligaspiels Austria Wien gegen SK Sturm Graz am kommenden Sonntag findet die Premiere von „Sky Next Generation“ in Österreich statt. Erstmalig wird Sky Österreich eine eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung produzieren. Den Bundesliga-Hit zwischen Austria Wien und Sturm Graz werden dabei Lena (13 Jahre) und Jakob (10 Jahre), sowie Kamerakind Lilly (7 Jahre) begleiten. Unterstützt werden sie von Kommentator Otto Rosenauer & Field-Reporter Michael Ganhör. Los geht’s am Sonntag um 16:15 Uhr auf Sky Sport Austria 2. Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuschauenden an den Bildschirmen. Es folgt eine vielseitige Pre-Match Show mit Rubriken, die insbesondere Kinder ansprechen. Dabei gibt es unter anderem zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen und Bilder aus der Kinder-Perspektive. Neuartige grafische Elemente in „Comic Style“ sorgen für den passenden Rahmen.

Das neue Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport Austria mit dem Format „Abseits“

Zum Start der Bundesliga-Saison 2023/24 dürfen sich Sky Seher:innen auf das neue halbstündige Talk-Format „Abseits“ bei Sky Sport Austria freuen. Kimberly Budinsky & Jörg Künne begrüßen immer samstags nach „Alle Spiele, alle Tore“ spannende Gäste, die aus Bereichen „abseits“ des Fußballs wie Musik, Kabarett, Kunst oder Kultur stammen und über ihren Bezug zum Fußball und damit verbundene Erinnerungen sprechen. Immer wieder werden außerdem Gäste aus dem Fußball zu Gast sein, die dann Themen „abseits“ des Fußballs besprechen. Die erste Sendung des neuen Formats wird am kommenden Samstag ab 22:30 Uhr ausgestrahlt. Erster Gast ist das Wiener Original und Urgestein der Musikszene Roman Gregory.

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ kehrt indessen zur neuen Saison zurück an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend. Jeweils nach „Alle Spiele, alle Tore“ begrüßen Martin Konrad & Constanze Weiss künftig spannende Gäste zur Fußballdebatte. Die Zuseher:innen erwartet auch in der kommenden Saison ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden.

Noch mehr „Alles Taktik powered by Admiral“

Auf noch mehr „Alles Taktik powered by Admiral“ dürfen sich Sky Seher:innen in der kommenden Saison freuen. Die aus der UEFA Champions League Berichterstattung bekannten Taktik-Analysen von Marko Stankovic werden aufgrund des positiven Feedbacks weiter ausgebaut. Ab sofort wird „Alles Taktik powered by Admiral“ ein fixer und prominenter Bestandteil der Sky Berichterstattung über die ADMIRAL Bundesliga am Wochenende.

50 Jahre Bundesliga – Die Dokumentation zur Jubiläumssaison

Die Jubiläumssaison der österreichischen Bundesliga startet kommenden Freitag bei Sky Sport Austria mit der Dokumentation „Fußballgeschichte(n) – 50 Jahre Bundesliga“. In der vom Romy-nominierten Sky Filmemacher Christoph Jochum gestalteten 52-minütigen Dokumentation werden die großen Themen, sowie die kleinen Geschichten der Bundesliga-Geschichte mit den Protagonisten Hans Krankl, Heribert Weber, Herbert Prohaska, Toni Polster, Peter Stöger, Andreas Herzog, Heimo Pfeifenberger, Ivica Vastic und Stefan Maierhofer beleuchtet. Die in Kooperation mit der österreichischen Bundesliga und dem ORF entstandene Doku „Fußballgeschichte(n) – 50 Jahre Bundesliga“ feiert am kommenden Freitag im Vorfeld des Bundesliga-Eröffnungsspiels um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 Premiere.

Eine Saison hinter den Kulissen des SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz lässt Sky Sport Austria hinter die Kulissen blicken. In der Jubiläumssaison der Österreichischen Fußball Bundesliga wird Sky ein Jahr lang den steirischen Spitzenklub hautnah begleiten, um Einblicke in das Innere der Mannschaft und ihres Umfelds einzufangen. Die Dokumentation des renommierten Sky Filmemachers Christoph Jochum verspricht erstklassige Sport-Unterhaltung.