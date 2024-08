Der Bundesliga-Auftakt mit GAK gegen Salzburg heute live auf Sky

Der Start der XXL-Saison bei Sky mit 1500 Live-Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der UEFA Klubwettbewerbe, Deutschen Bundesliga und der Premier League

Zum Auftakt der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga das Duell GAK 1902 gegen Salzburg am Freitag live & exklusiv bei Sky

Kimberly Budinsky begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:30 Uhr gemeinsam mit Sky-Experte Andreas Herzog zum Freitagsspiel

Streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass live

Das Warten hat ein Ende! Am kommenden Wochenende startet die ADMIRAL Bundesliga in die neue Saison. Sky zeigt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Nach 17 Jahren kehrt der Grazer AK 1902 in dieser Saison zurück in Österreichs höchste Spielklasse. Zum Auftakt bekommt es der Aufsteiger gleich mit dem Zweiten der Vorsaison, Red Bull Salzburg zu tun. Die Salzburger wollen nach einer titellosen Saison wieder zurück an die Spitze und mit drei Punkten in die neue Saison starten. Ob den Salzburgern dies gelingt oder der Aufsteiger überraschen kann, ist ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Eröffnungsspiel wartet zudem mit einer Bundesliga-Premiere auf: Ein neuartiges Kamerasystem von ARRI bringt mit cineastisch anmutenden Bildern ein Kinofeeling in die Sky Berichterstattung des Auftakthits zwischen Aufsteiger GAK und den entthronten Salzburgern. Das Kamerasystem fokussiert die zentralen Protagonisten und lässt die Zuseher:innen noch intensiver ins Geschehen eintauchen.

Bild: GEPA