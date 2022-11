Der Bundesliga-Samstag mit dem Vorarlberg-Derby und Rapid heute live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr die Spiele Austria Lustenau – SCR Altach, TSV Hartberg – SK Rapid und WSG Tirol – SV Ried live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Peter Stöger am Samstag

In der 16. und letzten Runde vor der Winterpause warten wieder spannende Duelle in der ADMIRAL Bundesliga. Alle Spiele, wie das Vorarlberg-Derby am Samstag oder das Duell der Salzburg-Verfolger am Sonntag, sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag startet der 16. Spieltag der Bundesliga wie gewohnt mit drei Parallel-Spielen. In Vorarlberg kommt es zum Derby zwischen Austria Lustenau und dem SCR Altach. Das Hinspiel konnte der Aufsteiger mit 2:1 für sich entscheiden. Kann die Klose-Elf zurückschlagen und mit einem Sieg über den Lokalrivalen in die Winterpause gehen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In der Steiermark empfängt der TSV Hartberg den SK Rapid. Mit dem Sieg im letzten Spiel gegen den LASK konnten die Hütteldorfer auf Tabellenrang vier vorstoßen, nun soll auch gegen den Tabellenletzten ein Dreier her. Ob sich die Elf von Interimstrainer Zoran Barisic gegen das Team von Klaus Schmidt durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Komplettiert wird der Bundesliga-Samstag vom Spiel WSG Tirol gegen die SV Ried. Das Match läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 12. November 2022

16:00 Uhr:

SC Austria Lustenau – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

