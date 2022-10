Der Bundesliga-Samstag mit Lustenau vs. Rapid & Salzburg vs. Hartberg heute live bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Austria Lustenau gegen SK Rapid, Salzburg gegen TSV Hartberg und Austria Klagenfurt gegen WSG Tirol live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass



Nach dem Unentschieden im Spitzenspiel am vergangenen Samstag zwischen Leader Salzburg und Verfolger SK Sturm geht der Kampf um die Tabellenführung am Wochenende in die nächste Runde. Alle Spiele der 14. Runde sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Samstag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 16:00 Uhr bei Sky. Dabei dürfen sich die Fans wie gewohnt auf drei Parallel-Spiele freuen. In Vorarlberg empfängt Austria Lustenau den SK Rapid. Mit dem 5:1 Erfolg über den TSV Hartberg konnten die Hütteldorfer auf den fünften Platz vorrücken. Kann das Team von Interimstrainer Zoran Barisic den nächsten Sieg einfahren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In Wals-Siezenheim kommt es zum Aufeinandertreffen Tabellenführer gegen Tabellenschlusslicht, wenn Salzburg den TSV Hartberg empfängt. Das Team von Trainer Matthias Jaissle will in der Liga die Tabellenführung im Fernduell gegen den SK Sturm ausbauen. Sky Zuseher:innen sehen das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Komplettiert wird der Samstag vom Spiel Austria Klagenfurt gegen WSG Tirol. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Ob die WSG mit den Kärntnern gleichziehen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Alle Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 29. Oktober 2022

16:00 Uhr:

SC Austria Lustenau – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 30. Oktober 2022

13:30 Uhr:

LASK – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA