Der Bundesliga-Samstag mit Lustenau vs. Salzburg heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr SC Austria Lustenau – Salzburg und TSV Hartberg – SV Ried live und exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 19:00 Uhr die Abendpartie LASK – SCR Altach live & exklusiv

Der Bundesliga-Samstag mit der Partie Derby-Sieger Lustenau gegen Meister Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Eröffnet wird die Runde von zwei Duellen am Samstagnachmittag. Die Euphorie in Lustenau ist nach dem Derby-Sieg gegen Altach gewaltig. Am Samstag steht erneut ein großes Match für den Aufsteiger an: Meister Salzburg ist zu Gast in Vorarlberg. Ob sich das Team von Markus Mader als Favoritenschreck erweist? Die Partie kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Parallel fordert der TSV Hartberg Tabellennachbar SV Ried. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt, allerdings haben die Steirer ein Spiel weniger aufzuweisen. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.





Im Anschluss tritt der Tabellenführer in Erscheinung: Spitzenreiter LASK konnte sich auch im Topspiel gegen Sturm behaupten und grüßt weiterhin von Platz 1. In der sechsten Runde wollen die ungeschlagenen Oberösterreicher im Heimspiel gegen Altach ihren Erfolgslauf fortsetzen. Kann die Elf von Dietmar Kühbauer erneut aufzeigen? Die Antwort gibt es ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X Traumpass – alle Infos!



Die 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 27. August 2022



16:00 Uhr:

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr:

LASK – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler

Bild: GEPA