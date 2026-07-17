Der Countdown läuft: Die Ankick-Saison 2026/27 mit neuen Features

Die Fußball-WM biegt auf die Zielgerade ein und schon kurz nach dem Finale steht das nächste Highlight an: Bereits in der kommenden Woche, voraussichtlich am Dienstag, 21. Juli, startet Ankick in die Saison 2026/27!

Sobald es losgeht, werden die Anfangskader zugelost und der Transfermarkt öffnet. Nutze die verbleibenden Tage, um deine privaten Ligen zu vervollständigen oder bestehende Ligen fortzusetzen (HIER LOSLEGEN). Natürlich informieren wir dich im Newsletter und auf den Kanälen von Sky Sport Austria, sobald die Saison eröffnet ist.

Wir freuen uns schon jetzt auf eine neue Saison voller Spannung, Überraschungen und packender Duelle. Danke, dass du auch 2026/27 wieder mit uns ankickst!

Neue Features!

In den vergangenen Monaten haben wir intensiv an Ankick weiterentwickelt – und dabei auch besonders auf euer Feedback gehört. Vielen Dank an alle, die uns regelmäßig Ideen und Verbesserungsvorschläge geschickt haben.

Für die Saison 2026/27 haben wir einige Neuerungen vorbereitet. Darunter befinden sich auch Features, die sich viele aus der Community schon lange gewünscht haben.

So viel können wir schon verraten: In der neuen Saison wirst du noch mehr Flexibilität bei deiner Aufstellung haben. Außerdem haben wir weitere Verbesserungen umgesetzt, die das Ankick-Erlebnis noch angenehmer machen.

Und natürlich ist auch unser beliebtes Minispiel 5er-Kette wieder mit dabei. Freu dich auch in der neuen Saison auf spannende Fragen und knifflige Entscheidungen.

Mehr wollen wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Zum Saisonstart stellen wir euch die Neuerungen im Detail vor.