Der dritte Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League: SK Sturm – Lazio & Villarreal – Austria Wien am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Sturm Graz trifft ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 auf Lazio Rom

Direkt im Anschluss muss die Austria auswärts gegen den spanischen Topklub Villarreal live auf Sky Sport Austria 2 ran

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends wie AS Roma gegen Betis Sevilla oder FC Zürich gegen PSV Eindhoven live linear

Sky Kund:innen können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Die österreichischen Teams in der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League Gruppenphase möchten nach dem verpatzten zweiten Spieltag die Punkte in Österreich behalten! Während Sturm Graz Lazio Rom empfängt, möchte die Austria in Spanien gegen den FC Villarreal für eine Überraschung sorgen. Auch in der dritten Runde sind Sky Seher:innen bei allen Spielen des UEFA Super Donnerstag live dabei.

Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich die attraktivsten Begegnungen linear. Sky Kund:innen verpassen kein Spiel und können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen.

SK Sturm, die Wiener Austria und die weiteren Spiele des 3. Spieltags live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt am Donnerstag ab 18:00 Uhr die Seher:innen auf einen fulminanten Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen. Im Fokus der Berichterstattung zum dritten Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League stehen die beiden österreichischen Teilnehmer.

Der SK Sturm möchte nach der 0:6 Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam am vergangenen Spieltag für Wiedergutmachung sorgen. Allerdings kommt mit Lazio Rom der nächste große Name in Europa nach Graz. Dass in der Gruppe F der UEFA Europa League alles möglich ist, bekamen auch die Italiener am zweiten Spieltag zu spüren, als es gegen den FC Mitjylland eine 1:5 Klatsche setzte. Damit halten alle Gruppenteilnehmer bei je drei Punkten. Ob Sturm Graz weiterhin um den Aufstieg in die K.o.-Phase mitspielen kann, sehen Sky Seher:innen ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.



Anschließend trifft die Wiener Austria auswärts auf den FC Villarreal. Während die Veilchen im zweiten Gruppenspiel von Lech Posen mit einer 1:4-Niederlage zurück nach Wien fahren mussten, steht Villarreal mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an der Spitze der Tabelle. Kann die Austria gegen den Vorjahres-Halbfinalisten der UEFA Champions League für eine Überraschung sorgen? Die Antwort ist live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.



Sky Seher:innen erwarten am dritten Spieltag zehn lineare Top-Spiele mit allen österreichischen Teams. Sky Kund:innen verpassen kein Spiel und können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen. Die Matches der österreichischen Vereine werden neben den Einzelspielen darüber hinaus linear in der Original Sky Konferenz gezeigt.

Der 3. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sturm Graz – Lazio Rom ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Roter Stern Belgrad – Ferencvaros Budapest um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Zürich – PSV Eindhoven um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

RSC Anderlecht – West Ham United um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Lech Posen – Hapoel Beer-Sheva um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Villarreal – Austria Wien um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

1. FC Köln – Partizan Belgrad um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

SC Freiburg – FC Nantes um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

AS Roma – Betis Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Mitdjylland – Feyenoord Rotterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar



Alle weiteren Begegnungen des 3. Spieltags sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.



