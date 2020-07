via

via Sky Sport Austria

Der Floridsdorfer AC hat im Keller-Duell der 2. Liga die Kapfenberger SV mit 2:0 geschlagen.

Der FAC Wien ging durch Milan Jurdik (6.) früh durch in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhten die Hausherren auf 2:0. Durch den Sieg ziehen die Floridsdorfer zwischenzeitlich am GAK vorbei und stehen auf Tabellen-Platz 14. Die am Ende dezimierte KSV (Rote Karte gegen Komolafe, 74. Minute) ist durch die Niederlage weiterhin Schlusslicht.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA