Der FC Bayern München muss in den kommenden Spielen auf Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, hat sich der marokkanische Nationalspieler bei der 2:3-Niederlage in Bochum einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen.

Auf dem Weg zurück ins Team sind hingegen Alphonso Davies und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer. Der Kanadier Davies (Innenbandzerrung am linken Knie) konnte am Montag wieder mit dem Ball trainieren. Laimer (Muskelbündelriss in der linken Wade) kann wieder individuell mit dem Ball üben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Bayern (@fcbayern)



Beide werden so wie Mazraoui das Spiel am kommenden Samstag in der Deutschen Bundesliga gegen RB Leipzig (ab 17:30 live auf Sky Sport Bundesliga UHD – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) wohl verpassen.

(SID) / Bild: Imago