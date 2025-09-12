Die deutsche Bundesliga mit am Wochenende live bei Sky

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt am Freitag ab 19:30 Uhr zusätzlich in UHD/HDR und Dolby Atmos

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt der FC Bayern den HSV am Samstag ab 17:30

Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim treffen ebenfalls am Samstag ab 15:00 Uhr auswärts auf Union Berlin mit Leopold Querfeld

Am ersten Spieltag nach der Entlassung von Erik ten Hag erwartet Kasper Hjulmand und Bayer Leverkusen mit Eintracht Frankfurt eine große Herausforderung. Die Frankfurter sind noch ungeschlagen, während Leverkusen mit nur einem Punkt aus zwei Spielen dasteht. Gelingt der Werkself der erste volle Erfolg der Saison? Am Freitag startet um 19:30 Uhr startet die Vorberichterstattung, neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

Der FC Bayern gegen den HSV am Samstag im „Tipico Topspiel der Woche“ und Christian Ilzer mit Hoffenheim bei Union Berlin

Am Samstag empfängt der FC Bayern im „Tipico Topspiel der Woche“ den Hamburger SV, der nach sieben Jahren den Weg zurück in die Deutschen Bundesliga geschafft hat. Mit einem Punkt aus zwei Spielen sind die Hamburger der Underdog gegen die Bayern, die ihre beiden bisherigen Auftritte gewinnen konnten. Gelingt dem Aufsteiger eine Überraschung? Um 17:30 Uhr startet die Vorberichterstattung für das Match.

Zuvor reist Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim in die deutsche Hauptstadt zu Union Berlin. Kann Ilzer seine Mannschaft nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wieder zurück auf die Siegerstraße bringen oder gelingt Leopold Querfeld und seinen Teamkameraden der erste volle Erfolg?

Die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Donnerstag:

17:00 Uhr: „Matchplan“ mit FC Bayern – HSV auf Sky Sport Bundesliga

Flutlicht-Freitag:

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 4

19:30 Uhr: „Tipico Countdown“ und Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga, Sky Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Vodafone Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

20:30 Uhr: Sky Sport Fantasy: Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 3

Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: SC Freiburg – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

15:30 Uhr: Watch Party auf Sky Sport Bundesliga 7

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Vodafone Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: „Tipico Topspiel der Woche“ Hannover 96 – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Vodafone Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:30 Uhr: „Skylights: Die #SkySportShow“ auf Sky Sport Bundesliga

17:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC St. Pauli – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga

18:00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia M´gladbach – SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

19:00 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport News

