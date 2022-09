Der Free-to-Air Montag auf Sky: „Talk & Tore“ mit Ex-Rapid-Präsident Michael Krammer

„Talk & Tore“ am Montagabend ab 20:15 Uhr mit Gastgeberin Kimberly Budinsky frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

Der Free-to-Air Montag geht in die 8. Runde und Sky Seher:innen dürfen sich auch diese Woche auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“, „Die Abstauber“ & „Alles Taktik“ freuen.

Im Mittelpunkt von „Talk & Tore“ steht die aktuelle Situation bei Rapid. In der kommenden Woche müssen die Wahlvorschläge für die bevorstehende Wahl des Präsidiums abgegeben werden. Wohin steuert der Rekordmeister? Wer schafft es, die Gräben zu kitten? Welcher Präsident kann Rapid in ruhigere Gewässer führen? Und wie wird sich das alles auf die sportliche Zukunft auswirken? Zu dieser Diskussion begrüßt Moderatorin Kimberly Budinsky den ehemaligen Rapid-Präsidenten Michael Krammer, Alexander Huber, Fußballredakteur des Kurier, und den Sky Experten Alfred Tatar.

Montag, 12. September 2022, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1



Fußball-Fans kommen bei der neuen Sendung „Alles Taktik“ voll auf ihre Kosten. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic moderiert um 19:00 Uhr das neue 30-minütige Format bei Sky Sport Austria. Gemeinsam mit einem Sky Experten als Gast werden fußballerische Highlights des abgelaufenen Wochenendes analysiert und ein Ausblick auf anstehende Höhepunkte gegeben. In dem schnellen, abwechslungsreichen Format erwarten Sky Seher:innen zudem unterhaltsame Clips und Zuspieler.



„Die Abstauber“ wirbeln die ADMIRAL Bundesliga auch in der Saison 2022/23 auf

Der unkonventionelle Bundesliga-Talk wirbelt wieder ordentlich Staub auf. Der Doppelpass mit den Zuseher:innen vor dem Bildschirm ist weiterhin ein Wesenskern der kultigen Abstauber. Die Seher:innen können sich beispielsweise bei der Photoshop-Challenge an der Sendung beteiligen. Das Motto: Jeder kann Teil der Sendung werden!





Das Abstauber Line-Up am Montag:

Benjamin Schacherl

Lukas Traxler

Florian Prokopetz

Moderator Johannes Hofer begrüßt ab 19:30 Uhr die Zuseher:innen.

Bild: GEPA