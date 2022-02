Der Free-to-Air Montag auf Sky: „Talk & Tore“ mit Turgay Gemicibasi & Jörg Siebenhandl

„Talk & Tore“ am Montagabend ab 20:15 Uhr mit Gastgeberin Kimberly Budinsky frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und im Stream auf skysportaustria.at

„Dein Verein“ lässt in neuem, frischem Format ab 18:00 Uhr die Fans aller 12 Bundesliga-Klubs 90 Minuten in das Innenleben ihres Lieblingsteams blicken

„Dein Verein“ in neuem Gewand u.a. mit Andreas Schicker und Patrick Greil

„Die Abstauber“ wirbeln um 19:30 Uhr den Spieltag auf und begrüßen in der Rubrik „‚Ruf mich an“ SK Rapid Verteidiger Kevin Wimmer

Der Free-to-Air Montag geht in die 21. Runde. In einer weiteren Ausgabe „Talk & Tore“ werden die Vereine der ADMIRAL Bundesliga thematisiert. Zu Gast bei Kimberly Budinsky im neuen Sky Studio Wien-Auhof sind Turgay Gemicibasi, Mittelfeld-Akteur bei Austria Klagenfurt, SK Sturm Torhüter Jörg Siebenhandl und Sky Experte Toni Pfeffer. Gesprächsthema ist die starke Performance des Aufsteigers Austria Klagenfurt. Zusätzlich blickt die Runde mit dem zweifachen Nationalteam-Torhüter Siebenhandl auf den erfolgreichen Grunddurchgang des SK Sturm zurück, wo frühzeitig ein Platz in der Meisterrunde fixiert worden ist.

„Talk & Tore“ wöchentlich frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

Die spannende Fußballdebatte wird wöchentlich nach den Bundesliga-Wochenenden ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt. Auch in dieser Saison erwartet die Zuseher:innen ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden.

„Talk & Tore“

Montag, 28. Februar 2022, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1

„Dein Verein“ widmet sich mit neuem, frischem Format 90 Minuten allen zwölf Bundesliga-Klubs

„Dein Verein“ bietet weiterhin einen exklusiven Einblick in das Innenleben der zwölf Bundesliga-Klubs. Allerdings erhielt die Klub-Sendung in der Sommerpause in ein neues, frisches Gewand. In einem kompakten 90 Minuten-Format mit gewohnt spannenden Gästen wird das Bundesliga-Wochenende analytisch aufgearbeitet und hinter die Kulissen der Klubs geschaut. Die Moderatoren Guido Friedrich und Michael Ganhör begrüßen abwechselnd die Sky Experten Alfred Tatar oder Walter Kogler in der Sendung.

Die Zuseher:innen von „Dein Verein“ dürfen sich in der 21. Runde u.a. auf folgende Gäste freuen:

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport SK Sturm

Geschäftsführer Sport SK Sturm Patrick Greil, Spieler Austria Klagenfurt

Ausführliches Informationsmaterial zu den jeweiligen Vereinen ist unter skysportaustria.at/deinverein/ zu finden.

„Die Abstauber“ wirbeln die ADMIRAL Bundesliga auch in der Saison 2021/22 auf

Der unkonventionelle Bundesliga-Talk wirbelt wieder ordentlich Staub auf. Der Doppelpass mit den Zuseher:innen vor dem Bildschirm ist weiterhin ein Wesenskern der kultigen Abstauber. Die Seher:innen können sich beispielsweise bei der Photoshop-Challenge an der Sendung beteiligen. Das Motto: Jeder kann Teil der Sendung werden!

Das Abstauber Line-Up am Montag:

Jean-Claude Mpassy

Holger Hörtnagl

Lukas Traxler

Moderator Johannes Brandl begrüßt ab 19:30 Uhr die Zuseher:innen.

In dem innovativen Diskussions-Format diskutieren wöchentlich drei Abstauber über die wichtigsten Ereignisse auf und neben dem Rasen. Neben den Sky Moderatoren Johannes Brandl und Johannes Hofer sind Florian Prokopetz, Jean-Claude Mpassy, Andreas Födinger, Lukas Traxler, Holger Hörtnagl, Martin Grath und Maximilian Ratzenböck Teil des Teams. In „Die Abstauber‘‘ können Fans durch ihre Social Media Aktivitäten Teil der Sendung werden. „Die Abstauber“ sind frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und zusätzlich im Stream auf dem Facebook und YouTube Kanal von Sky Sport Austria sowie www.dieabstauber.at.