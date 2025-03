Der Große Preis von China live bei Sky Sport

Peter Hardenacke begrüßt die Zuschauer:innen am Sonntagmorgen zu den Vorberichten ab 7:00 Uhr live

Sky Experte Ralf Schumacher: „Bei Ferrari ist niemand sicher – das gilt auch für die Fahrer“

Ein äußerst unterhaltsames Auftaktrennen wurde den Sky Zuschauer:innen in Melbourne geboten, das im Regenchaos viele unerwartete Wendungen bereithielt. Der Große Preis von Australien lässt bereits große Vorfreude auf die Formel 1 Saison 2025 aufkommen.

Insbesondere bei McLaren werden die Erwartungen nach dem Triumph von Lando Norris nochmals gestiegen sein. Unter schwierigen Bedingungen verwies der 25-jährige Brite den amtierenden Weltmeister Max Verstappen auf Platz zwei. Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem deutlichen Doppelsieg des Papaya-Teams aus, doch rutschte Lokalmatador Oscar Piastri in der 44. Runde ins Grün und fiel zurück.

Sky Experte Ralf Schumacher über McLaren: „Druck, der untereinander herrscht, ist einfach zu groß“

Der zuvor mit hoher Intensität ausgetragene teaminterne Zweikampf zwischen den beiden McLaren-Piloten veranlasste Sky-Experte Ralf Schumacher im Sky Sport Podcast Backstage Boxengasse zu einer mahnenden Einschätzung: „Norris muss am Limit fahren, weil sein Teamkollege von hinten drückt und unbedingt überholen will. Da muss ich als Team sagen: Wir wollen Platz eins und zwei nach Hause fahren. Der Druck, der untereinander herrscht, ist einfach zu groß. Da muss McLaren etwas machen.“

Unterdessen plagen Ferrari ganz andere Sorgen nach dessen desaströsem Auftakt. Charles Leclerc erreichte lediglich Rang acht, während Lewis Hamilton gar nur auf Platz zehn landete. Für die Scuderia markiert dies den schwächsten Saisonstart seit 16 Jahren – und die daraus resultierende Unruhe ist bereits deutlich spürbar. „Ich gehe stark davon aus – wenn man nicht in Richtung WM kommt und nicht um viele Siege kämpft – dass man dann bei Ferrari jeden Stein umdreht“, so Schumacher. „Was sehr schade wäre“, denn der Sky Experte glaube schon, „dass Fred Vasseur die richtige Person an der richtigen Stelle“ sei. Schumacher fügt jedoch hinzu: „Bei Ferrari ist niemand sicher – das gilt im Übrigen auch für die Fahrer.“

