„Der hat schon Eier“ – Gazibegovic schwärmt von Salzburg-Youngster

Kerim Alajbegovic begeistert aktuell in der ADMIRAL Bundesliga. Der erst 17-jährige Offensivspieler vom FC Red Bull Salzburg gilt bereits länger als eines der spannendsten Talente Bosniens.

Nun hat auch sein Landsmann und Nationalteam-Kollege Jusuf Gazibegovic den Youngster in höchsten Tönen gelobt. Der ehemalige Sturm-Graz-Verteidiger war in der aktuellen Ausgabe des „DAB | Der Audiobeweis“ zu Gast und sprach über die Qualitäten des Salzburg-Juwels.

„Ich kenne Kerim bereits aus Köln, auch seine Familie, aus der Zeit, als er noch bei Leverkusen gespielt hat. Wenn du als junger Spieler nach Salzburg gehen kannst und dort die Chance bekommst, dich zu zeigen – das ist schon eine richtig große Bühne“, erklärt Gazibegovic, der selbst in der Jugend der „Bullen“ ausgebildet wurde.

„Der Junge hat schon Eier“

Beeindruckt zeigte sich der Rechtsverteidiger auch von Alajbegovics Auftritten im Training des bosnischen Nationalteams. „Ich habe das ganz nah mitbekommen. Ich war die ganze Woche sein direkter Gegenspieler. Der Junge, der hat schon Eier! Seine größte Qualität ist sein Schuss. Mit 17 Jahren so eine Wucht im Abschluss zu haben, ist ein Riesenvorteil.“

Auch die Arbeitseinstellung des Salzburg-Youngsters hebt Gazibegovic hervor: „Kerim ist sehr fleißig, trainiert viel mit seinem Vater. Schon in der Jugend hat er nach Spielen am Nebenplatz weiter trainiert. Er ist voll fokussiert – und das sieht man jetzt auch in Salzburg. Ich hoffe, dass er so weitermacht.“

Fast bei Sturm Graz gelandet?

Auf Nachfrage gab Gazibegovic zu, tatsächlich versucht zu haben, Alajbegovic nach Graz zu lotsen. „Habe ich tatsächlich probiert“, meinte der 25-Jährige schmunzelnd. „Ich glaube aber, dass er sehr begehrt war – nicht nur in Salzburg. Ohne es genau zu wissen, denke ich, dass mehrere Angebote am Tisch gelegen sind. Aber er hat den richtigen Schritt gemacht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall das Beste.“

DAB | Der Audiobeweis #263 mit Jusuf Gazibegovic

