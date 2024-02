Der heiße Kampf um die Meistergruppe am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Ligamodus sorgt für sechs Parallelspiele am Sonntag

Ab 16:00 Uhr die Spiele SK Rapid – Austria Lustenau, SK Sturm – WAC, Salzburg – Austria Klagenfurt, Blau-Weiß Linz – Austria Wien, SCR Altach – LASK und WSG Tirol – TSV Hartberg live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte Andreas Herzog begleitet den spannenden Sonntag der ADMIRAL Bundesliga, als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz

Spannung pur im Kampf um die Meistergruppe. Salzburg und der SK Sturm sind bereits qualifiziert. Wer schließt sich dem Spitzenduo der Liga an? Alle Spiele der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Am Sonntagnachmittag geht der Kampf um die Meistergruppe in die vorletzte Runde. Dabei können drei Teams den Platz in den Top-6 fixieren. Die Klagenfurter Austria ist bei Spitzenreiter Salzburg gefordert. Kann die Pacult-Elf erstmals in der Mozartstadt gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Für den LASK geht es im Ländle gegen den SCR Altach. Die Linzer wollen erstmals im Jahr 2024 drei Punkte holen und den dritten Tabellenplatz verteidigen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 gezeigt. In Tirol will der TSV Hartberg einen Sieg und damit den Fixplatz in der Meistergruppe. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7 ausgestrahlt.

Das Fernduell um Platz sechs mit SK Rapid, WAC und Austria Wien

Nach dem ersten Derby-Erfolg im Allianz Stadion will der SK Rapid mit den eigenen Fans im Rücken den nächsten wichtigen Sieg feiern. Gegen das Tabellenschlusslicht Austria Lustenau kann die Klauß-Elf den begehrten sechsten Platz verteidigen. Sky Zuseher:innen können die Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen. Nur zwei Punkte hinter den Hütteldorfern steht der WAC. Im Kampf um die Meistergruppe müssen die Kärntner in Graz gewinnen, doch der SK Sturm will weiterhin an den Fersen des Tabellenführers bleiben. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Komplettiert wird der Bundesliga-Sonntag mit der Begegnung zwischen Blau-Weiß Linz und der Wiener Austria. Mit vier Punkten Rückstand auf Platz sechs brauchen die Veilchen zwei Siege aus den verbleibenden zwei Spielen, um noch von der Meistergruppe zu träumen. Sky zeigt das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5. Alle sechs Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Sonntag, 3. März 2024

16:00 Uhr:

SK Rapid – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

CASHPOINT SCR Altach – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

WSG Tirol – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

