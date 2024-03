Der Hit SK Rapid gegen LASK am Freitag – der Auftakt des Finaldurchgangs der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen auf den Auftakt der Qualifikations- und der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga freuen.

Der Auftakt der Meistergruppe zwischen Rapid und LASK am Freitag live & exklusiv bei Sky

Moderatorin Lisa Perstaller begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Hans Krankl

Der Bundesliga-Sonntag ab 13:45 Uhr mit Austria Klagenfurt – Sturm Graz und anschließend Salzburg – TSV Hartberg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag ab 16 : 00 Uhr die Spiele der Qualifikationsgruppe mit Blau Weiß Linz – Austria Lustenau, SCR Altach – Austria Wien und WSG Tirol – WAC live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Auftakt des Finaldurchgangs mit dem Hit SK Rapid gegen LASK am Freitag

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga in die heiße Saisonphase. Zur Eröffnung der Meistergruppe empfängt Rapid den LASK. Die beiden Vereine sind nach der Punkteteilung nur mehr einen Punkt voneinander entfernt. Ob Rapid den LASK in der Tabelle überholen kann, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Sky Experte Hans Krankl analysiert das Auftaktmatch des Finaldurchgangs.

Der Start der Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag startet auch die Qualifikationsgruppe ins letzte Drittel der Saison, wenn es zur Neuauflage der 22. Runde zwischen Blau-Weiß Linz und der Lustenauer Austria kommt. In der Vorwoche konnten die Vorarlberger die Partie mit 2:0 für sich entscheiden. Ob Lustenau weiter an Boden im Abstiegskampf gutmachen kann oder den Linzern die Revanche gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zeitgleich kommt es in Vorarlberg zum Spiel Altach gegen Austria Wien. Wie die Wiener auf die Enttäuschung über die knapp verpasste Meistergruppe reagieren, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Im dritten Spiel des Tages trifft die WSG Tirol auf den WAC. Die Wolfsberger wollen auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison für sich entscheiden, während die WSG im Abstiegskampf dringend Punkte benötigt. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Alle Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die Meistergruppe mit dem Fernduell um die Tabellenführung am Sonntag

Am Sonntag geht der 23. Spieltag mit zwei Partien der Meistergruppe zu Ende. Ab 13:45 Uhr kommt es in Kärnten zum Aufeinandertreffen zwischen Austria Klagenfurt und Sturm Graz. Im Kampf um den Meistertitel möchte die Elf von Christian Ilzer den Druck auf Salzburg weiter aufrechterhalten. Ob dies gelingt oder die Klagenfurter zum Stolperstein werden, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Direkt im Anschluss trifft Salzburg auf den TSV Hartberg. Die Hartberger konnten sich sensationell bereits zum zweiten Mal nach der Saison 2019/20 für die Meistergruppe qualifizieren. Ob die Oststeirer gegen den Serienmeister überraschen können, sehen Sky Zuseher:innen ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 15. März 2024

19:00 Uhr:

SK Rapid – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Lisa Perstaller

Sky Experte: Hans Krankl

Samstag, 16. März 2024

16:00 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau Weiß Linz – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 17. März 2024



13:45 Uhr

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Alfred Tatar

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

