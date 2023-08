Der Kampf um die Königsklasse: Die Champions League Playoff-Spiele ab heute live bei Sky

Wer schnappt sich die letzten Tickets für die UEFA Champions League? In den Playoff Spielen werden die letzten sechs begehrten Plätze für die Gruppenphase der UEFA Champions League vergeben. Sky Sport Austria zeigt alle Hin- und Rückspiele live – streame alle Partien mit dem Sky X Traumpass.

Am Dienstag treffen wie schon im letzten Jahr die Glasgow Rangers auf PSV Eindhoven. Damals konnten sich die Rangers durchsetzen und in die Gruppenphase einziehen. Gelingt dem SK Sturm-Bezwinger Eindhoven die Revanche? Ex-Salzburg Tormann Cican Stankovic will sich mit AEK Athen auswärts bei Royal Antwerpen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Komplettiert wird der Dienstag von der Partie Rakow Czestochowa gegen FC Kopenhagen. Alle Spiele werden sowohl als Einzelspiel als auch in der Original Sky Konferenz übertragen.

Das UEFA Champions League Playoff live bei Sky Sport Austria:

Hinspiele:

Dienstag, 22. August 2023

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Glasgow Rangers – PSV Eindhoven ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Royal Antwerpen FC – AEK Athens FC ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Rakow Czestochowa – FC Kopenhagen ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 23. August 2023

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

SC Braga – Panathinaikos FC ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Molde FK – Galatasaray Istanbul ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Maccabi Haifa – BSC Young Boys ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Rückspiele:

Dienstag, 29. August 2023

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Panathinaikos FC – SC Braga ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Galatasaray Istanbul – Molde FK ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

BSC Young Boys – Maccabi Haifa ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 30. August 2023

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

PSV Eindhoven – Glasgow Rangers ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

AEK Athens FC – Royal Antwerpen FC ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Kopenhagen – Rakow Czestochowa ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Bild: Imago