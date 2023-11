Der Kampf um Platz eins zwischen Salzburg und Sturm am Wochenende live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag ab 16:00 Uhr Salzburg – WAC, WSG Tirol – SK Rapid und Austria Klagenfurt – TSV Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sonntag ab 13:30 Uhr das Ländle-Derby SCR Altach – Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz – SK Sturm exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss ab 16:30 Uhr Austria Wien – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko & Analyse-Experte Julian Baumgartlinger am Samstag sowie Andreas Herzog & Analyse-Experte Alfred Tatar am Sonntag

In der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf spannende Begegnungen live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen!

Kann Salzburg vorlegen? Der Bundesliga-Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die vorletzte Runde des Kalenderjahres beginnt ab 16:00 Uhr mit einer Dreier-Konferenz. In Salzburg trifft der Tabellenführer auf den WAC. Während die Gäste den vierten Sieg in Serie feiern könnten, will die Struber-Elf vorlegen und weiterhin an der Spitze bleiben. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Zeitgleich muss der SK Rapid zur WSG Tirol. Nach dem erfolgreichen Debüt von Coach Robert Klauß soll nun auch beim Tabellenelften gewonnen werden. Ob dies gelingt, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Komplettiert wird der Samstag mit dem direkten Duell um Platz vier zwischen dem Fünften Austria Klagenfurt und dem Vierten TSV Hartberg. Kann die Schopp-Elf weiterhin erster Verfolger des Spitzen-Trios bleiben? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Die Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Der Bundesliga-Sonntag mit Blau-Weiß – SK Sturm und dem Ländle-Derby live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Sonntag wird ab 13:30 Uhr eingeleitet. In Vorarlberg kommt es zum Derby zwischen dem SCR Altach und Austria Lustenau. Können die Lustenauer ausgerechnet im Derby den ersten Saisonsieg feiern oder behält die Standfest-Elf die Punkte in der ausverkauften Heimstätte? Das Ländle-Derby gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich empfängt Aufsteiger Blau-Weiß Linz den Tabellenzweiten SK Sturm. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Im Anschluss folgt ab 16:30 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Austria Wien und dem LASK. Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag wollen die Veilchen nun gegen die Linzer den ersten Sieg seit September 2021 feiern. Den Abschluss der Runde zeigt Sky Sport Austria 1 live & exklusiv.

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 2. Dezember 2023

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

Sonntag, 3. Dezember 2023

13:30 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar