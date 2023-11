Der LASK & Sturm Graz gefordert: Alle Spiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky

Der UEFA Super Donnerstag mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Sturm Graz gegen Rakow Czestochowa ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Im Anschluss Liverpool gegen LASK live bei Sky Sport Austria 2

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Schicksalstag für Österreichs Vertreter in der UEFA Europa League! Auch am fünften Spieltag des UEFA Super Donnerstag sind die Sky Seher:innen bei allen Spielen live dabei.

Sturm Graz gegen Rakow Czestochowa & FC Liverpool gegen LASK sowie alle weiteren Spiele des 5. Spieltags live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt am Donnerstag ab 18:00 Uhr gemeinsam mit dem Sky Experten Alfred Tatar die Seher:innen auf einen fulminanten Fußball-Abend ein. Im Fokus der Berichterstattung zum fünften Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League stehen die beiden österreichischen Teilnehmer.

Zur frühen Anstoßzeit bekommt es Sturm Graz mit Rakow Czestochowa zu tun. Das Team von Christian Ilzer könnte dabei fixieren, auch im Frühjahr international zu spielen. Die Grazer konnten das Hinspiel für sich entscheiden und stehen in der Tabelle drei Punkte vor den Polen. Ab 18:00 Uhr berichtet Sky Sport Austria 2 live.

Im Anschluss steht für den LASK das Spiel des Jahres auf dem Programm. Die Anfield Road, Heimstätte des FC Liverpool, wartet auf die Linzer. Nach der Niederlage der Reds gegen Toulouse sollte die Sageder-Elf nun Punkte von der Insel mitnehmen, um am letzten Spieltag noch Chancen auf das Überwintern zu haben. Ob den Linzern die Sensation gelingt, ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.



Der 5. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sturm Graz – Rakow Czestochowa ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

SC Freiburg – Olympiakos Piräus ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Atalanta Bergamo – Sporting Lissabon ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

AEK Athen – Brighton & Hove ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Sparta Prag – Betis Sevilla ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Liverpool – LASK ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Eintracht Frankfurt – PAOK Thessaloniki ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Toulouse – Union Saint-Gilloise ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Marseille – Ajax Amsterdam ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Servette Genf – AS Roma ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

