Der Liga-Jahresabschluss mit Austria, Rapid und Sturm – HEUTE LIVE auf Sky Sport Austria

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Admira – SK Rapid und Austria Klagenfurt – SK Sturm exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Austria Wien – LASK live & exklusiv

mit Sky Experte Marc Janko im Studio

Bevor die ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause geht, wartet am kommenden Wochenende (Sonntag ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass) die 18. Runde mit sechs spannenden Partien auf.

Am frühen Sonntagnachmittag trifft Andreas Herzog mit der Admira in einem besonderen Duell auf seinen ehemaligen Verein SK Rapid. Können die Südstädter den Erfolg aus dem ersten Saisonspiel wiederholen oder holt Ferdinand Feldhofer seinen ersten Bundesligasieg als Rapid-Coach? Die Antwort gibt es ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel empfängt Austria Klagenfurt den Tabellendritten SK Sturm. Die Partie im Wörtherseestadion ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Sonntag der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

13:30 Uhr:

FC Flyeralarm Admira – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

(Red.) / Bild: GEPA