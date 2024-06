Der MotoGP Grand Prix der Niederlande am Wochenende live bei Sky Sport

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über 20 Stunden live aus Assen und überträgt alle Sessions der MotoGP, Moto2™ und Moto3™ sowie das Qualifying und die Rennen der FIM Enel MotoE™ live Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Eddie Mielke kommentiert mit Sky Experte Florian Alt die Rennen aller Klassen sowie die Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3



Das achte Saisonrennen führt die MotoGP an diesem Wochenende in die Niederlande. verfolge das gesamte Rennwochenende live auf Sky mit dem Sky X-Traumpass, In den vergangenen beiden Saisons konnte jeweils Francesco Bagnaia auf der Strecke in Assen triumphieren und wurde in beiden Jahren am Ende auch Weltmeister. Mit seinem jüngsten Triumph beim Heimrennen in Mugello ist der Titelverteidiger in der Gesamtwertung bis auf 18 Punkte auf den WM-Führenden Jorge Martín herangerückt und möchte nun den nächsten Schritt in Richtung Titel-Hattrick machen.

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über Stunden 20 live vom Grand-Prix-Wochenende der Saison in Assen.

Alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen werden live auf Sky Sport Mix übertragen. An diesem Wochenende wird Eddie Mielke das Geschehen kommentieren. Sky Experte Florian Alt wird ihn am Samstag bei den Rennen der MotoE sowie die Qualifyings der MotoGP, Moto2 und Moto3 sowie am Sonntag bei den Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 im Studio in München als Co-Kommentator begleiten. Als Moderatorin im Studio führt Lisa Hofmann die Zuschauer:innen durch das MotoGP-Wochenende.

Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch sieben frei wählbare Perspektiven und Feeds anbieten, die den Kund:innen auf Sky Q zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive

Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann „Warm Up – GP Niederlande“ mit dem englischen Originalkommentar live auf Sky Sport Mix.

Alle 20 Grand-Prix-Wochenenden 2024 live bei Sky

Ab dieser Saison ist Sky Sport das neue Zuhause der FIM MotoGP™ World Championship in Österreich und überträgt alle 20 Rennen live.

Sky Sport wird an allen 20 Rennwochenenden alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen – alle Trainings und Qualifyings sowie alle Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen.

Neben spektakulären Rennbildern dürfen sich die Zuschauer:innen während der Live-Übertragungen auch auf Kompetenz und Erfahrung am Mikrofon freuen. Edgar „Eddie“ Mielke und Lukas Gajewski sind Fans des Motorradrennsports schon seit Langem bekannt und werden als Kommentatoren für Sky Sport im Einsatz sein. An ihrer Seite werden die aktiven Fahrer Lukas Tulovic (MotoE) und Florian Alt (amtierender Meister IDM Superbike) als Sky Experten und Co-Kommentatoren das Geschehen begleiten. Ihr Arbeitsplatz wird der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner.

Der MotoGP Grand Prix der Niederlande live bei Sky Sport:

Freitag:

8:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix

13:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

17:00 Uhr: MotoE: Qualifying auf Sky Sport Mix

Samstag:

8:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix

9:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix

10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: MotoE: 1. Rennen auf Sky Sport Mix

12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:35 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

15:55 Uhr: MotoE: 2. Rennen auf Sky Sport Mix

Sonntag:

9:35 Uhr: „Warm Up – GP Niederlande“ auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

13:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix

(Bild: Imago)