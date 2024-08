Der Saisonstart der Premier League live & exklusiv bei Sky

Sky überträgt in der Saison 2024/2025 über 280 Matches der Premier League live

Thomas Hitzlsperger, René Adler, Mladen Petric und Shkodran Mustafi bilden das Sky Sport Premier League Experten-Team

Der Auftakt Manchester United gegen FC Fulham am Freitagabend ab 20:45 Uhr live in UHD/HDR

Oliver Glasner mit Crystal Palace beim FC Brentford am Sonntag ab 14:50 Uhr live

Das „Match of the Week” an der Stamford Bridge am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein – Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Streame die Premier League mit dem Sky X-Traumpass!

Auf der Insel rollt am Wochenende der Ball wieder und das Eröffnungsspiel der Premier League Saison 2024/2025 findet ihm ehrwürdigen Old Trafford statt – am Freitagabend trifft ab 20:45 Uhr Manchester United auf den FC Fulham.

Die Red Devils haben sich vor dem Auftaktspiel gegen die Cottagers nochmals verstärkt und gaben in dieser Woche die Verpflichtung der beiden FC Bayern-Akteure Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui bekannt.

Einen Tag darauf startet am Mittag der FC Liverpool in seine erste Saison nach der Jürgen-Klopp-Ära und gastiert bei Aufsteiger Ipswich Town. Der UEFA-Pokal-Sieger von 1981 kehrt nach 22 Jahren in die Premier League zurück und ist vermutlich genau so motiviert wie Niclas Füllkrug, der abends mit West Ham United gegen Aston Villa antritt. Nach nur einer Saison bei Borussia Dortmund zog es den 31-jährigen nun zu den Hammers in den Osten Londons. Füllkrugs Debüt in der Premier League kommentiert Rachel Rinast, die ab sofort das Sky Kommentatoren-Team verstärkt, ab 18:20 Uhr.

Der Auftakt von Oliver Glasner & das „Match of the Week“ FC Chelsea gegen Manchester City am Sonntag

Am Sonntag startet für Oliver Glasner die Premier League Saison 2024/2025. Crystal Palace muss zum Auftakt beim FC Brentford antreten. Das Match ist ab 14:50 Uhr live bei Sky zu sehen.

Um 17:00 Uhr begrüßt Florian Schmidt-Sommerfeld gemeinsam mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein die Zuschauer:innen zum „Match of the Week”, in dem der FC Chelsea auf Meister Manchester City trifft.

Den Abschluss des ersten Spieltags bilden am Montagabend Leicester City und Tottenham Hotspur. Ab 19:30 Uhr stimmt „Monday Night Football“ auf die Partie ein, zu der sich ab 20:50 Uhr Joachim Hebel meldet.

Alle 380 Spiele der Premier League zeigt Sky in voller Länge. Und über 280 davon live. Regelmäßig zu sehen und hören sein werden hier 2024/25 die Experten Thomas Hitzlsperger, René Adler, Mladen Petric und Shkodran Mustafi, außerdem Florian Schmidt-Sommerfeld und Toni Tomic sowie Jonas Friedrich und Markus Götz. Darüber hinaus überträgt Sky Sport auch die Women’s Super League live, in der Regel ein bis zwei ausgewählte Topspiele pro Spieltag.

Der 1. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport



Freitag:

20:45 Uhr: Manchester United – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Samstag:

13:20 Uhr: Ipswich Town – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Arsenal – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: West Ham United – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Brentford – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

17:20 Uhr: „Match of the Week” FC Chelsea – Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

19:30 Uhr: „Monday Night Football” live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Leicester City – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago