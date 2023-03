Der Serienmeister empfängt den Spitzenreiter: der deutsche Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag live und exklusiv bei Sky

Der Klassiker des deutschen Fußballs ist an diesem Samstag noch größer als normalerweise. Der BVB reist als Tabellenführer nach München und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt im Rennen um die Deutsche Meisterschaft machen. Der FC Bayern seinerseits kann mit drei Punkten zurück an die Tabellenspitze klettern und wäre wieder auf Kurs in Richtung Titelverteidigung. Zudem ist es Thomas Tuchels Premiere als Bayern-Trainer, in der er auf seinen einstigen Ex-Klub trifft. Seit dem letzten Dortmunder Liga-Sieg in München im April 2014 konnten die Bayern gegen den großen Rivalen acht Heimspiele in Folge gewinnen. Die Form der letzten Wochen spricht aber klar für den BVB: 28 von 30 möglichen Punkten holten die Schwarz-Gelben seit dem Jahreswechsel, der Rekordmeister lediglich 18.



Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus der Allianz Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga, auf Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 bietet Sky das „tipico Topspiel der Woche“ auch in der Trainer Cam auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Hier liegt der Fokus auf Thomas Tuchel in seinem ersten Spiel auf der Bayern-Bank.





Bereits ab 14:00 Uhr berichtet Sky von den Spielen des Nachmittags. Moderatorin Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann stimmen die Zuschauer:innen im „tipico Countdown“ auf die Begegnungen des Tages ein. Alle fünf Spiele um 15:30 Uhr, unter anderem Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen und Union Berlin mit Christopher Trimmel gegen den VfB Stuttgart, überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Alles zum Klassiker in „Matchplan“, „Spezial – Der Klassiker“ und „Sky90“

Bereits in den Tagen vor dem Duell in München und auch danach berichtet Sky umfassend über den deutschen Klassiker. Am Donnerstagabend werden Robin Dutt und Peter Stöger in „Matchplan“ ihre Taktiken für beide Mannschaften präsentieren. Die Taktik-Challenge mit Jan Henkel beginnt um 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga. Am Freitag zeigt Sky Sport News um 19:00 Uhr das halbstündige „Spezial – Der Klassiker“ und präsentiert darüber hinaus alles Wissenswerte zum Gipfeltreffen in München, unter anderem wie gewohnt auch die Pressekonferenzen am Freitag live.



Am Tag nach dem deutschen Klassiker begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr hochkarätige Gäste bei „Sky90“. Ab 18:00 Uhr sind unter anderem Holger Badstuber, Sky Experte Didi Hamann und Wolff-Christoph Fuss im Studio, um in der Fußballdebatte über die Partie des Vorabends und die Situation bei beiden Klubs zu diskutieren.



„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitagabend, „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ am Sonntag

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderatorin Nele Schenker gemeinsam mit Manuel Baum den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum.



Am Sonntag steht nach den Live-Übertragungen der 2. Deutschen Bundesliga um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Michael Leopold und Mirko Slomka auf dem Programm. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der beiden Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden. Um 17:30 Uhr gibt es die Höhepunkte von 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach, um 19:30 Uhr folgt die Zusammenfassung der Partie zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim.



In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch nochmals der Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga analysiert und abgerundet.



Das beste TV-Erlebnis beim Bundesliga-Topspiel: UHD/HDR, Dolby Atmos, „Was hab ich verpasst?“-Funktion und Tactical Feed

An jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kund:innen auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Spiele der Deutschen Bundesliga am „Super Samstag“ auf besondere Art und Weise erleben können. U.a. bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.



Seit dieser Bundesliga-Saison geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt das „tipico Topspiel der Woche“ auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Der 26. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky



Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ zum Klassiker mit Robin Dutt und Peter Stöger auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



19:00 Uhr: „Spezial – Der Klassiker“ auf Sky Sport News



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Patrick Wimmer“ auf Sky Sport Bundesliga



21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga



22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga





Super Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event



15:15 Uhr: FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: SC Freiburg – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: VfL Wolfsburg – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ FC Bayern München – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, in der Trainer Cam auf Sky Sport Bundesliga 3, im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga



Super Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:00 – 16:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga



18:00 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga