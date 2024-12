Mit dem Sky Sport Austria Adventkalender können Sky-Userinnen und -User bis Weihnachten täglich tolle Preise gewinnen. Am heutigen Tag gibt es für alle, die das Topspiel der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga tippen, einen Apple-Gutschein zu gewinnen!

Die Salzburger sind nach dem 4:0-Heimsieg gegen den TSV Hartberg im Nachholspiel der 4. Bundesliga-Runde wieder im Aufwind. Zu Gast ist mit dem SK Rapid eine Mannschaft, die die Bullen in dieser Saison zwar bereits schlagen konnte, in der Bundesliga gab es zuletzt jedoch eine ernüchternde 0:1-Heimpleite gegen Blau-Weiß Linz. Beste Voraussetzungen also für eine spannende Partie. Das Spiel seht ihr am Samstag ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass.

An Tag sieben des Sky Sport Austria Adventkalenders könnt ihr einen Apple-Gutschein im Wert von 50 Euro gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr das heutige Bundesliga-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und dem SK Rapid tippen.

Der Sky Sport Austria Adventkalender – Tag 7: Salzburg vs. Rapid

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe das Spiel und gib nach der letzten Frage deinen Vor- und Nachnamen, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 8. Dezember 2024, 0:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.