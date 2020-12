Der Sky Sport Player Index setzt neue Maßstäbe in der Bewertung von Fußballern

Wer ist der beste Fußballer? Diese Frage mündet nicht selten in stundenlange Diskussionen. Nicht selten schwingen eigene Vorlieben oder sogar die Vereinsfarbe bei der Argumentation mit. Zusätzlich ist es kaum umsetzbar alle Spiele und Spieler zu verfolgen und sich so ein Gesamtbild zu verschaffen.

Sky hat dafür ein unbestechliches Tool entwickelt, welches die Spielerbewertung fern von subjektiven Einschätzungen ermöglicht und zusätzlich unzählige interessante Statistiken mitliefert – den Sky Sport Player Index. Sky hebt mit diesem die datenbasierte Spielerbewertung auf das nächste Level. Der Sky Sport Player Index ist das erste Leistungs-Tool für Fußballer im deutschsprachigen Raum mit Wertanpassungen in Echtzeit. Bereits während der Live-Spiele speist Sky zusammen mit Kooperationspartner Stats Perform das umfangreiche Leistungs-Tool mit Opta Daten aller Tipico Bundesliga Profis. Ein speziell von der Sky Redaktion entwickelter Schlüssel führt diese Daten zu objektiven und unbestechlichen Spielerbewertungen über. Ein weiterer essentieller Partner war die Agentur Pick & Barth – Digital Strategies, die das Design und die technische Umsetzung verantwortete.

3436 592 Gernot Trauner Position Verteidigung Verein LASK

Fußball-Fans, Journalisten, Scouts, Trainer sowie die Bundesliga-Spieler selbst erhalten in Sekundenbruchteilen den Performance-Wert des ausgewählten Profis und können dazu individuell einzelne relevante Parameter wie Zweikampfstärke oder Passquote vergleichen. Der Sky Sport Player Index schafft so eine völlig neue Dimension bei der Betrachtung von Live-Fußball in Österreich. Denn das umfangreiche Leistungs-Tool bietet sowohl den einfachen Fan als auch Fußball-Nerds mittels Wertanpassungen in Echtzeit und unzähliger Vergleichsmöglichkeiten ein neuartiges Second-Screen-Erlebnis. Der Sky Sport Player Index ist ab sofort unter skysportaustria.at/index frei verfügbar.

Entwicklung {{ period.name }} Darstellung pro Runde Darstellung pro Monat Index Einzelwerte Index kumuliert Alle Filter Index Filtern: {{ period.name }} Darstellung pro Runde Darstellung pro Monat Index Einzelwerte Index kumuliert

Der Sky Sport Player Index lässt Fußball-Fans userfreundlich in die Datenwelt der Tipico Bundesliga eintauchen

Die Spieler bekommen für insgesamt 77 Parameter – gegliedert in insgesamt sieben Hauptkategorien – positive sowie negative Punkte in ihrem Spiel gutgeschrieben. Basierend auf realen Opta-Daten von Kooperationspartner Stats Perform hat die Sky Redaktion einen speziellen Schlüssel entwickelt, der die Einzeldaten eines jeden Tipico Bundesliga Spielers in ein Over-All-Ranking verdichtet. Durch die intelligente Filterfunktion können so erstmals datenbasiert Aussagen über die Live-Performance der Profi-Kicker getroffen werden. Neben einem Tabellenranking lässt sich die Leistung eines einzelnen Spielers auch als Index in Form eines Graphen anzeigen. Außerdem ist es möglich, diese Entwicklung mit einem weiteren Spieler zu vergleichen. Diverse Zeitfilter ermöglichen hier detaillierte Performance-Erkenntnisse.

Player Index {{ period.name }} {{ matchDay.name }} Alle Positionen {{ position }} Alle Filter Index Filtern: {{ period.name }} {{ matchDay.name }} {{ month.name }} Alle Positionen {{ position }} Alle Vereine {{ team.name }} Sortieren: Index aufsteigend Index absteigend

Die Frage nach dem aktuell oder saisonübergeifend besten Spieler oder dem besten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer lässt sich somit ab sofort datenbasiert beantworten. Zudem ergibt sich anhand dieser Bewertungen wöchentlich das Sky Sport Player Index-Team der Runde.