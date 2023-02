Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria

Ab 13:30 Uhr WSG Tirol – Salzburg und Austria Lustenau – Austria Wien live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss SK Rapid – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky-Experte am Sonntag: Andreas Herzog

Derbytime in der ADMIRAL Bundesliga! In der 18. Runde treffen die Lokalrivalen aus Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark aufeinander. Alle Spiele sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Der Bundesliga-Sonntag mit Sky Experte Andreas Herzog live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr. Der Tabellenvierte WSG Tirol trifft in Innsbruck auf Tabellenführer Salzburg. Während die Silberberger-Elf weiter in den Top-6 bleiben möchte, muss Salzburg-Trainer Matthias Jaissle sein Team zwischen den UEFA Europa League Spielen gegen AS Roma auf die Liga einstellen. Die Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel empfängt Austria Lustenau die Wiener Austria. Neo-Coach Michael Wimmer konnte mit den Veilchen letzte Woche einen Sieg zum Frühjahrsauftakt feiern. Können die Wiener auch gegen Lustenau gewinnen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Darüber hinaus werden die beiden Partien auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Zum Abschluss der 18. Runde trifft der SK Rapid auf den SCR Altach. Nach der Niederlage in Graz ist der Druck auf die Hütteldorfer im Kampf um die Meistergruppe gestiegen. Ob die Grün-Weißen im Spiel gegen die Klose-Elf drei Punkte holen können, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 19. Februar 2023

13:30 Uhr:

WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg , live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA