Der Super Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv: Köln, Freiburg und Union träumen international, Hertha vom Klassenerhalt

Der SC Freiburg, Union Berlin und der 1. FC Köln träumen von Europa, sogar die Qualifizierung für die Champions League ist bei allen drei Vereinen noch möglich.

Beste Chancen haben derweil die Freiburger, die aktuell auf Rang vier stehen und diesen nur noch verteidigen müssen. Leichter gesagt als getan, denn am Wochenende kommt der 1. FC Union Berlin ins Europa-Park-Stadion, um sich selbst einen Platz auf dem Europa-Karussell zu sichern.

Mit Platz sieben steht Union derweil auf dem Conference League Rang, die Plätze fünf und sechs berechtigen jedoch für die lukrativere Europa League. Zudem ist theoretisch sogar noch die Champions League drin, von der auch – mal heimlich, mal laut und euphorisch – die Fans des 1. FC Kölns träumen. Gegen den VfL Wolfsburg soll jene Euphorie den Verein weiterhin beflügeln. Unter Trainer Steffen Baumgart haben die Kölner nach 32. Spieltagen nur drei Punkte Rückstand auf den SC Freiburg und die Champions League. Wer hätte das vor der Saison gedacht?

In die Königsklasse möchte außerdem Leverkusen, das mit einem Sieg über Hoffenheim die Champions League fixieren könnte. Die TSG will jedoch noch unbedingt Union überholen, um nicht gänzlich leer auszugehen.

Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Moderator Michael Leopold begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem gastiert Borussia Dortmund bei Greuther Fürth.

Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Zur Einstimmung auf den Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Duell zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Hannes Wolf Freiburg, während Mirko Slomka seinen Plan aus Sicht Unions präsentiert.

Hertha BSC gegen 1. FSV Mainz 05 im „tipico Topspiel der Woche“

Den Klassenerhalt möchten am Samstagabend Felix Magath und Hertha BSC feiern. Nach den Siegen in den direkten Abstiegsduellen mit Augsburg und Stuttgart sowie dem Unentschieden gegen Arminia Bielefeld haben es die Berliner nun selbst in der Hand. Bei weiteren drei Punkten müssten sie den Relegationsplatz nicht mehr fürchten. Die Mainzer gewannen jedoch zuletzt gegen den FC Bayern und werden entsprechend selbstbewusst in die Hauptstadt reisen.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus dem Berliner Olympiastadion. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

2. Deutsche Bundesliga: Spitzenspiel FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli am Samstagabend

Sechs Teams können noch den Sprung in die Bundesliga schaffen, unter ihnen Spitzenreiter FC Schalke 04 und der FC St. Pauli, die am Samstagabend im Spitzenspiel direkt aufeinandertreffen. Die Schalker könnten als einzige Mannschaft sogar schon an diesem Spieltag aufsteigen, sollten sie gegen das coronageschwächte St. Pauli gewinnen und zugleich Darmstadt gegen Düsseldorf oder Bremen in Aue Punkte liegen lassen. Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka berichten ab 20:00 Uhr aus der Veltins-Arena.

Anlässlich der extrem spannenden Duelle um den Aufstieg in die Bundesliga folgt am Freitag um 14:00 Uhr auf Sky Sport News das „2. Liga Spezial: Wer will es mehr?“.

„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderatorin Britta Hofmann mit Manuel Baum den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem VfL Bochum und der abstiegsbedrohten Arminia aus Bielefeld.

„Sky90“ und „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ mit den Highlights der Sonntagsspiele

Die Spiele des Samstags, insbesondere das Topspiel am Abend sowie die Aufstiegsduelle in Liga 2, stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Friedhelm Funkel, Claudia Neumann sowie Sky Experte Didi Hamann.

Nach den Live-Übertragungen der Sonntagsspiele der 2. Deutschen Bundesliga beginnt um 16:30 Uhr „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Britta Hofmann und Yannick Erkenbrecher, in deren Verlauf in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen der drei Bundesliga-Sonntagsspiele von knapp einer Viertelstunde Länge gezeigt werden – schneller nach Spielende und ausführlicher als Highlights irgendwo sonst zu sehen sind. Um 17:30 Uhr gibt es die Highlights von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, um 19:30 Uhr die Zusammenfassung der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart und um 21:30 Uhr von RB Leipzig gegen den FC Augsburg.

Darüber hinaus werden am Bundesliga-Nachmittag die Ereignisse des Wochenendes ausführlich analysiert und diskutiert, unter anderem in den neuen Formaten „100% Meijer“ und „Didi Hamann spricht – Klartext“, in denen die bewährten Sky Experten zu Wort kommen. In „2. Liga – 1. Sahne“ wird auch der Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga nochmals analysiert und abgerundet.

Der 33. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky

Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit SC Freiburg (Hannes Wolf) – Union Berlin (Mirko Slomka) auf Sky Sport Bundesliga 1

Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Mathias Mester“ auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfL Bochum – Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: SC Freiburg – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: 1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6

16:30 – 22:00 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Bundesliga Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Meijer“ auf Sky Sport Bundesliga 1

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1

18:00 – 18:30 Uhr: 2. Liga – „1. Sahne: Dein Rückblick“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:00 – 19:15 Uhr: „Didi Hamann spricht – Klartext“ auf Sky Sport Bundesliga 1

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Bayern München – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1

21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ RB Leipzig – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 1

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Bild: Imago