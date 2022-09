Der UEFA Super Donnerstag mit dem SK Sturm & Austria Wien ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Der Conference League Auftakt der Wiener Austria gegen Hapoel Beer-Sheva ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Direkt im Anschluss in der Europa League SK Sturm gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland live bei Sky Sport Austria

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends wie ManUtd gegen Real Sociedad oder FC Zürich gegen Arsenal live linear

Sky Kund:innen können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen

Der UEFA Super Donnerstag auf Sky wird auch in diesem Jahr zum Festtag für Fans des internationalen Vereinsfußballs. 64 Klubs kämpfen in der Gruppenphase der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League um den Aufstieg. Darunter der SK Sturm in der UEFA Europa League & die Wiener Austria in der UEFA Europa Conference League. Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich die attraktivsten Begegnungen linear. Sky Kund:innen verpassen kein Spiel und können zudem alle Begegnungen ohne österreichischer Beteiligung live auf skysportaustria.at/streaming/ verfolgen.

SK Sturm, die Wiener Austria und alle weiteren Spiele des 1. Spieltags live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt am Donnerstag ab 18:00 Uhr die Seher:innen auf einen fulminanten Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen. Im Fokus der Berichterstattung zum ersten Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League stehen die beiden österreichischen Teilnehmer.

Die Wiener Austria eröffnet die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League mit einem Heimspiel gegen Hapoel Beer-Sheva. Mit den eigenen Fans im Rücken wollen die Veilchen einen erfolgreichen Auftakt gegen den israelischen Vizemeister feiern. Ob das gelingt, ist ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria zu sehen.

Im Anschluss tritt der zweite österreichische Vertreter am Donnerstag, der SK Sturm, in Erscheinung. Das Team von Christian Ilzer hat mit Lazio, Feyenoord und Midtjylland sicherlich nicht das einfachste Gruppen-Los gezogen. Umso wichtiger ist es für die Steirer gut gegen den FC Midtjylland in den Wettbewerb zu starten. Das Match kann live bei Sky Sport Austria verfolgt werden.

Der 1. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria



Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Austria Wien – Hapoel Beer-Sheva ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

OGC Nizza – 1. FC Köln ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Zürich – FC Arsenal ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Union Berlin – Union Saint Gilloise ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

PSV Eindhoven – Bodø/Glimt ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Sturm Graz – FC Midtjylland ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Lazio Rom – Feyenoord Rotterdam ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Manchester United – Real Sociedad ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Roter Stern Belgrad – AS Monaco ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

SC Freiburg – FK Qarabag ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Alle weiteren Begegnungen des 1. Spieltags sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

