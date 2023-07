Der „Viererpack“ u. a. mit der Bundesliga-Premiere von Blau-Weiß Linz heute live & exklusiv bei Sky

Auf in die Jubiläumssaison! Fußball-Fans erwartet die 50. Saison der ADMIRAL Bundesliga. Sky zeigt inklusive der Saison 2025/26 alle 195 Matches der ADMIRAL Bundesliga live. Anhänger:innen der 12 Bundesliga-Teams verpassen auf Sky Sport Austria keine Minute ihres Lieblingsklubs – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass.

Der Viererpack am Samstag mit der Bundesliga-Premiere für Blau-Weiß Linz

Am Samstag warten gleich vier Spiele auf die Fans. Der ersten Auftritt in der Bundesliga führt Blau-Weiß Linz ins Lavanttal zum WAC. Ob die Stahlstädter einen erfolgreichen Einstand feiern können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfängt WSG Tirol die Klagenfurter Austria. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Komplettiert wird die Dreier-Konferenz von der Begegnung zwischen dem TSV Hartberg und Austria Lustenau. Sky Zuschauer:innen können das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen. Die drei Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.



Im Anschluss trifft Meister Salzburg im Ländle auf den SCR Altach. Ob die Salzburger mit einem Sieg in die neue Saison starten können, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:



Samstag, 29. Juli 2023



16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko



Sonntag, 30. Juli 2023



16:00 Uhr:

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Peter Stöger