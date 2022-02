Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Peking – alle Sportarten und Entscheidungen im Überblick

Der Zeitplan für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022: Ab 4. Februar geht es bei den Winterspielen wieder um Gold, Silber und Bronze. Hier gibt es die Tages-Übersicht aller Entscheidungen in Peking. Wann geht es in Chinas Hauptstadt und den anderen Olympia-Austragungsorten um die Medaillen für die Österreicher?

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am Freitag, den 4. Februar 2022 mit der Eröffnungsfeier ab 13:00 Uhr österreichischer Zeit. Mit der Schlussfeier am Sonntag, den 20. Februar werden die Olympischen Spiele 2022 enden.

Die Zeitverschiebung nach Peking beträgt im Februar +7 Stunden, die Wettkämpfe starten damit aus österreichischer Sicht schon in der Nacht und finden für die europäischen Sportfans nachts, am Vormittag und Nachmittag statt.

Insgesamt werden 109 Goldmedaillen in 15 Sportarten verliehen.

OLYMPIA-ZEITPLAN DER WINTERSPIELE IN PEKING 2022

(alle Uhrzeiten in österreichischer Zeit – Finals sind fett gedruckt)

OLYMPIA-ZEITPLAN: DONNERSTAG, 3.2. 2022

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 2. Session

4:00 Uhr: Ski alpin, Abfahrt Männer 1. Training

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 3. Session

11:00 Uhr: Ski Freestyle, Qualifikation Buckelpiste Männer & Frauen

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 4. Session

14:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A

OLYMPIA-ZEITPLAN: FREITAG, 4.2. 2022

1:30 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 5. Session

3:02 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Event, Kurzprogramm Männer & Eistanz

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

6:22 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Event, Kurzprogramm Paarlauf

6:35 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 6. Session

13:00 Uhr: Eröffnungsfeier

OLYMPIA-ZEITPLAN: SAMSTAG, 5.2. 2022 – 6 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 7. Session

3:45 Uhr: Snowboard, Frauen, Slopestyle, Qualifikation

4:00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Männer 2. Training

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 8. Session

7:20 Uhr: Skispringen Männer, Normalschanze, Qualifikation

8:45 Uhr: Skilanglauf, Finale Skiathlon Frauen

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 3000 m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon, Finale Mixed-Staffel

11:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Qualifikation & Finale Buckelpiste

11:45 Uhr: Skispringen, Finale Normalschanze Frauen

12:00 Uhr: Short Track, u.a. Vorläufe 500 m & 1000 m

12:10 Uhr: Rodeln, Einsitzer Männer, Lauf 1 & 2

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 9. Session

13:23 Uhr: Short Track Mixed-Staffel, Finals

OLYMPIA-ZEITPLAN: SONNTAG, 6.2. 2022 – 7 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 10. Session

2:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle Frauen

2:37 Uhr: Eiskunstlauf, Kurzprogramm Frauen

4:00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Männer

4:57 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Männer

5:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle Männer, Qualifikation

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 11. Session

8:00 Uhr: Skilanglauf, Finale Skiathlon Männer

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 5000 m Männer

9:40 Uhr: Eishockey Frauen, Gruppe A & B

11:00 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Qualifikation & Finale Buckelpiste

12:00 Uhr: Skispringen, Finale Normalschanze Männer

12:30 Uhr: Rodeln, Einsitzer Männer, Lauf 3 & 4

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 12. Session

OLYMPIA-ZEITPLAN: MONTAG, 7.2. 2022 – 8 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 13. Session

2:22 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Paarlauf – Teamevent

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Big-Air Qualifikationen

3:15 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

3:36 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Eistanz & Frauen – Teamevent

5:00 Uhr: Snowboard Männer, Slopestyle, Finale

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

6:45 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Frauen, 2. Lauf

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 1500 m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon, Einzel Frauen

12:30 Uhr: Short Track, u.a. Finale 500 m Frauen & 1000 m Männer

12:45 Uhr: Skispringen, Finale Mixed Team

12:50 Uhr: Rodeln, Einsitzer Frauen, Lauf 1 & 2

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Halbfinale

OLYMPIA-ZEITPLAN: DIENSTAG, 8.2. 2022 – 10 ENTSCHEIDUNGEN

2:22 Uhr: Eiskunstlauf, Kurzprogramm Männer

3:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Big-Air Frauen

3:40 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Qualifikation & Finals

4:00 Uhr: Ski Alpin, Super G Männer

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Spiel um Bronze & Finale

9:00 Uhr: Skilanglauf, Finals Sprint

9:30 Uhr: Biathlon, Einzel Männer

11:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 1500 m Männer

12:50 Uhr: Rodeln, Einsitzer Frauen, Lauf 3 & 4

OLYMPIA-ZEITPLAN: MITTWOCH, 9.2. 2022 – 6 ENTSCHEIDUNGEN

2:30 Uhr: Snowboard, Halfpipe Qualifikationen

3:15 Uhr: Ski Alpin, Slalom Frauen, 1. Lauf

4:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Big-Air Männer

6:45 Uhr: Ski Alpin, Slalom Frauen, 2. Lauf

7:30 Uhr: Snowboard, Finals Cross Frauen

9:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel Normalschanze

9:40 Uhr: Eishockey Männer, Gruppe B

12:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel 10 km Langlauf

12:00 Uhr: Short Track, u.a. Finale 1500 m Männer & 3000 m Staffel

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 1. Session

13:20 Uhr: Rodeln, Doppelsitzer, Lauf 1 & 2

OLYMPIA-ZEITPLAN: DONNERSTAG, 10.2. 2022 – 8 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 1. Session

2:30 Uhr: Skeleton Männer, Lauf 1 & 2

2:30 Uhr: Snowboard, Finale Halfpipe Frauen & Cross Männer

2:37 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Männer

3:30 Uhr: Ski Alpin, Kombination Männer Abfahrt

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Gruppe A & C

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 2. Session

7:15 Uhr: Ski Alpin, Kombination Männer Slalom

8:00 Uhr: Skilanglauf, 10 km klassisch Frauen

12:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials Mixed-Team

13:00 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 5000 m Frauen

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 2. Session

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Kanada – Deutschland

14:30 Uhr: Rodeln, Team-Staffel

OLYMPIA-ZEITPLAN: FREITAG, 11.2. 2022 – 7 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 3. Session

2:30 Uhr: Skeleton Frauen, Lauf 1 & 2

2:30 Uhr: Snowboard, Finale Halfpipe Männer

4:00 Uhr: Ski Alpin, Super G Frauen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde + Viertelfinale Frauen

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 3. Session

8:00 Uhr: Skilanglauf, 15 km klassisch Männer

9:00 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 10000 m Männer

10:00 Uhr: Biathlon, Sprint Frauen

12:00 Uhr: Short Track,u.a. Finale 1000 m Frauen

12:00 Uhr: Skispringen Männer, Großschanze Qualifikation

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 4. Session

13:20 Uhr: Skeleton Männer, Lauf 3 & 4

OLYMPIA-ZEITPLAN: SAMSTAG, 12.2. 2022 – 6 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 4. Session

3:00 Uhr: Snowboard, Mixed-Team Cross Finals

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde + Viertelfinale Frauen

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 5. Session

8:30 Uhr: Skilanglauf, Staffel Frauen

9:40 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Deutschland – China & Frauen Viertelfinale

& Frauen Viertelfinale 9:53 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 m Finale

10:00 Uhr: Biathlon, Sprint Männer

12:00 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer

12:07 Uhr: Eiskunstlauf Mixed, Eistanz

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 5. Session

13:20 Uhr: Skeleton Frauen, Lauf 3 & 4

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Gruppe B

OLYMPIA-ZEITPLAN: SONNTAG, 13.2. 2022 – 7 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 6. Session

2:30 Uhr: Bob, Monobob Frauen Lauf 1 & 2

3:00 Uhr: Ski Freestyle, Qualifikation Aerials Frauen, Qualifikation Slopestyle Frauen

3:15 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 1. Lauf

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Gruppe C

6:45 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 6. Session

8:00 Uhr: Skilanglauf, Staffel Männer

10:00 Uhr: Biathlon, Verfolgung Frauen

11:45 Uhr: Biathlon, Verfolgung Männer

12:00 Uhr: Short Track, Finals 500m Männer + 3000 m Staffel Frauen

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 7. Session

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, USA – Deutschland

14:56 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 500m Frauen

OLYMPIA-ZEITPLAN: MONTAG, 14.2. 2022 – 5 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 7. Session

2:22 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür

2:30 Uhr: Bob, Monobob Frauen, Lauf 3 & 4

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Frauen Slopestyle , Qualifikation Männer Slopestyle

, Qualifikation Männer Slopestyle 2:30 Uhr: Snowboard Frauen & Männer, Big-Air Qualifikationen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde + Halbfinale Frauen

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 8. Session

12:00 Uhr: Skispringen, Team Großschanze Männer

12:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Aerials Frauen

13:05 Uhr: Bob, Zweier Männer, Lauf 1

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 8. Session

OLYMPIA-ZEITPLAN: DIENSTAG, 15.2. 2022 – 9 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 9. Session

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Slopestyle & Qualifikation Aerials Männer

& Qualifikation Aerials Männer 2:30 Uhr: Snowboard, Finals Männer & Frauen Big Air

4:00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Achtelfinals

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 9. Session

7:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finals Männer & Frauen Teamverfolgung

9:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel Großschanze

10:00 Uhr: Biathlon, Staffel Männer

11:08 Uhr: Eiskunstlauf, Frauen Kurzprogramm

12:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel 10 km Langlauf

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 10. Session

13:15 Uhr: Bob, Zweier Männer, Lauf 3 & 4

OLYMPIA-ZEITPLAN: MITTWOCH, 16.2. 2022 – 7 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 10. Session

3:15 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 1. Lauf

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Viertelfinals

6:45 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 11. Session

8:45 Uhr: Biathlon, Staffel Frauen

10:00 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Finals

12:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Aerials Männer

12:30 Uhr: Eishockey Frauen, Spiel um Bronze

12:30 Uhr: Short Track, Finals 1500 m Frauen + 5000 m Staffel Männer

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 11. Session

OLYMPIA-ZEITPLAN: DONNERSTAG, 17.2. 2022 – 6 ENTSCHEIDUNGEN

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 12. Session

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Qualifikationen Halfpipe

3:30 Uhr: Ski Alpin, Kombination Frauen, Abfahrt

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale

7:00 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Finals Cross

7:00 Uhr: Ski Alpin, Kombination Frauen, Slalom

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 12. Session

9:00 Uhr: Nordische Kombination, Großschanze Team

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen 1000 m

11:08 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Frauen

12:00 Uhr: Nordische Kombination, Team 4×5 km Langlauf

13:05 Uhr: Curling Männer, Halbfinale

OLYMPIA-ZEITPLAN: FREITAG, 18.2. 2022 – 4 ENTSCHEIDUNGEN 2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Cross Männer, Finale Halfpipe Frauen

5:10 Uhr: Eishockey, Halbfinals Männer

7:05 Uhr: Curling Männer, Spiel um Bronze

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Männer 10000 m

10:00 Uhr: Biathlon, Massenstart Männer

11:38 Uhr: Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

13:00 Uhr: Bob, Zweier Frauen, Lauf 1 & 2

13:05 Uhr: Curling Frauen, Halbfinals

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinals OLYMPIA-ZEITPLAN: SAMSTAG, 19.2. 2022 – 9 ENTSCHEIDUNGEN 2:30 Uhr: Bob, Vierer, Lauf 1 & 2

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Halfpipe Männer

4:00 Uhr: Ski Alpin, Team Event

7:00 Uhr: Skilanglauf, 50 Km Massenstart Männer

7:05 Uhr: Curling Männer, Finale

8:00 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstarts

10:00 Uhr: Biathlon, Massenstart Frauen

12:08 Uhr: Eiskunstlauf, Paare Kür

13:00 Uhr: Bob: Zweier Frauen, Lauf 3 & 4

13:05 Uhr: Curling Frauen, Spiel um Bronze

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Bronze OLYMPIA-ZEITPLAN: SONNTAG, 20.2. 2022 – 4 ENTSCHEIDUNGEN 2:05 Uhr: Curling Frauen, Finale

2:30 Uhr: Bob, Vierer, Lauf 3 & 4

5:00 Uhr: Eiskunstlauf, Gala-Schaulaufen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale

8:00 Uhr: Skilanglauf, 30 km Massenstart Frauen

13:00 Uhr: Schlussfeier

DIE SPORTARTEN IN PEKING

In diesen 15 Sportarten wird bei den Winterspielen 2022 um Medaillen gekämpft, dabei werden 109 Goldmedaillen vergeben:

Biathlon

Bob

Curling

Eishockey

Eiskunstlauf

Eisschnelllauf

Nordische Kombination

Rodeln

Shorttrack

Skeleton

Ski Alpin

Ski Freestyle

Skilanglauf

Skispringen

Snowboard

OLYMPIA 2022: DIE NEUEN DISZIPLINEN

Sieben Disziplinen sind bei den Winterspielen in Peking neu im Olympia-Programm:

Die Mixed-Events im Skispringen, Snowboard Cross, Ski Freestyle (Big Air) und Shorttrack (Teamstaffel), der Monobob der Frauen sowie die Big Air-Events im Ski Freestyle für Frauen und Männer.

DIE AUSTRAGUNGSORTE UND SPORTSTÄTTEN

Die Olympia-Sportstätten sind auf drei Austragungsorte verteilt: Peking, Yanqing und Zhangjiakou. In der Hauptstadt werden neben der Eröffnungsfeier und der Schlussfeier das Eishockey-Turnier, die Curling-Wettkämpfe sowie Eiskunstlauf ausgetragen. Eisschnelllauf, Short Track und Big Air (Snowboard und Ski Freestyle) finden ebenfalls in Chinas Hauptstadt statt.

Zhangjiakou liegt 180 Kilometer von Peking entfernt und ist Austragungsort von Biathlon, Nordische Kombination, Skispringen, Skilanglauf sowie der Snowboard- und Ski Freestyle-Wettberwerbe (Halfpipe, Slopestyle, Buckelpiste, Aerials, Cross, Parallelslalom).

In Yanqing, rund 80 Kilometer nordwestlich von Peking, werden alle Rennen im Ski Alpin ausgetragen, dazu die Wettbewerbe von Bob, Rodeln und Skeleton im Eiskanal.

In elf Sportstätten geht es bei den Winterspielen von Peking um Gold, Silber und Bronze. Der zwölfte Standort ist das Nationalstadion („Vogelnest“) der Metropole, in dem wie bei den Sommerspielen 2008 die Eröffnungs- und Abschlussfeier über die Bühne gehen.

Bild: Imago