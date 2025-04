Derby-Niederlage: Austria mit Dämpfer im Titelrennen

Die Titelhoffnungen der Austria haben im 345. Wiener Fußball-Derby einen Dämpfer erlitten.

Eine schwache Vorstellung der „Veilchen“ mündete am Sonntag bei Rapid in einer 0:2-Niederlage, der Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Sturm wuchs auf drei Zähler an. „Wir sind nicht an die eigene Topleistung herangekommen, daher haben wir verloren“, erklärte Trainer Stephan Helm. Die zuvor so erfolgsverwöhnte Austria wartet nun bereits seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg.

Vor zwei Wochen sah die violette Welt noch deutlich rosiger aus: Die Austria lachte nach dem erfolgreichen Start in die Meistergruppe bei Blau-Weiß Linz von der Tabellenspitze und durfte sich auch berechtigte Hoffnungen im ÖFB-Cup machen. Es folgte jedoch das Halbfinal-Aus gegen Hartberg, ein torloses Remis gegen den WAC und letztlich die Niederlage im Derby. Nun ist am Verteilerkreis Aufarbeitung angesagt, wie Helm verriet: „Wir werden jetzt keine Ausrede suchen, sondern Dinge ansprechen, die wir besser machen müssen.“

Dragovic: „Haben uns selbst geschlagen“

Die Gründe für die dritte Niederlage in Hütteldorf in Folge waren schnell gefunden. Mit dem frühen Gegentreffer kassierte die Austria einen „ordentlichen Dämpfer“ (Helm), anschließend agierten die Gäste aus Favoriten trotz Feldüberlegenheit zu ungenau und unentschlossen. „Wir haben durch Eigenfehler verloren. Wir haben uns selbst geschlagen und nicht Rapid, weil sie so gut waren“, bemängelte Abwehrchef Aleksandar Dragovic.