Derbysieg am Boxing Day: Kriselndes Arsenal glaubt an Trendwende

Der Arsenal FC hat in der Premier League mit dem 3:1-Derbysieg gegen den FC Chelsea ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben. Trainer Mikel Arteta und Traumtor-Schütze Granit Xhaka hoffen nach dem erst fünften PL-Saisonsieg auf die Trendwende.

“In den letzten Wochen haben wir gut gespielt, aber die Ergebnisse haben nicht gepasst”, fasst Arteta die Negativserie von Arsenal (zuvor sieben Ligaspiele ohne Sieg) zusammen. Den Triumph gegen Chelsea habe sich sein Team jedoch hart erarbeitet: “Gegen so einen Gegner musst du die Chancen nutzen und das haben die Jungs richtig gut gemacht.”

Arsenal-Profi Xhaka: “Es wurde viel kritisiert”

Auch bei Torschütze Granit Xhaka war die Erleichterung nach dem Erfolg groß: “Wir hatten nicht so einen guten Lauf in den letzten Wochen. Es wurde viel geredet, viel kritisiert. Ich wollte heute unbedingt ein Zeichen setzen, dass mich niemand unterkriegt.” Trotz eines späten Gegentreffers und eines gegnerischen Elfmeters in der Schlussphase nehme man jetzt “viele Sachen mit, die sehr positiv waren.”

