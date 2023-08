Derbysieg gegen Sturm II: GAK mit Punktemaximum Tabellenerster

Der GAK blieb in der 2. Liga weiter makellos und hievte sich mit einem verdienten 1:0 (1:0)-Derbyerfolg gegen Sturm Graz II zurück an die Tabellenspitze.

Zu Beginn hatte der GAK Glück, als Michael Lang beinahe ein Eigentor fabrizierte (13.). Mit Fortdauer fanden die „Rotjacken“ vor rund 4.000 Zusehern in der Grazer Merkur Arena besser ins Spiel und gingen knapp vor der Pause verdient in Führung. Abwehrspieler Marco Gantschnig verlängerte eine Ecke per Kopf ins Tor (45.).

Der GAK fand auch im zweiten Spielabschnitt die besseren Chancen vor, musste aufgrund mangelnder Effizienz aber bis zum Schluss zittern. Die „Rotjacken“, die die Partie aufgrund der Gelb-Roten Karte von Lang (90.) in Unterzahl beendeten, halten nach dem Derbysieg als einziger Club der Liga beim Punktemaximum.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.