Detroit beordert Kasper in die AHL

Die Kärntner Eishockey-Hoffnung Marco Kasper hat den Sprung in den NHL-Kader der Detroit Red Wings für den Saisonauftakt des Clubs kommende Woche nicht geschafft.

Der 20-jährige Stürmer überstand den vorletzten Cut auf 28 Spieler vor dem ersten Match am Donnerstag nicht. Wie einige Teamkollegen, die die Vorbereitung mit einigen Testspielen ebenfalls mitgemacht hatten, wurde Kasper am Sonntag zum Detroit-Farmteam Grand Rapids Griffins in die AHL geschickt.

(APA) / Artikelbild: Imago