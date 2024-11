Detroit besiegt Indianapolis klar – Raimann fehlte erneut

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag in der National Football League (NFL) gegen die Detroit Lions eine empfindliche 6:24-Niederlage erlitten.

Der schon zuletzt beim 28:27-Sieg gegen die New York Jets wegen einer Verletzung nicht aufgelaufene österreichische Tackle Bernhard Raimann war noch nicht wieder dabei. Für den gegen die Colts in allen Statistiken überlegenen NFC-Spitzenreiter Detroit war es der neunte Sieg en suite bzw. der zehnte Erfolg in elf Partien.

Detroit, in der vergangenen Spielzeit Playoff-Halbfinalist, festigte seine Spitzenposition in der NFC North. Verfolger Minnesota Vikings gewann mühevoll bei den Chicago Bears mit 30:27 nach Verlängerung und steht jetzt bei 9:2.

Kansas City und Detroit weiter mit Top-Bilanz

Nur ein weiteres Team hat neben Detroit eine 10:1-Bilanz: die Kansas City Chiefs. Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche gewann der Super-Bowl-Champion durch ein Field Goal in letzter Sekunde 30:27 bei den Carolina Panthers. Die Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes hatten zuletzt gegen die Buffalo Bills verloren.

Auf dramatische Weise mussten sich die Washington Commanders den zuletzt arg gebeutelten Dallas Cowboys mit 26:34 geschlagen geben. Commanders-Kicker Austin Seibert verpasste kurz vor dem Ende nach einem Touchdown die Chance, durch den Extrapunkt auf 27:27 zu stellen und die Overtime zu ermöglichen. Sein anschließender Onside kick gelang ebenfalls nicht, Dallas machte per Touchdown alles klar.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.