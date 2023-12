Detroit Pistons beenden Rekord-Negativserie gegen Pöltls Raptors

Die nach Spielertransfers ersatzgeschwächten Toronto Raptors haben am Samstag (Ortszeit) eine bittere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) erlitten. Die Kanadier mit Jakob Pöltl mussten sich bei den Detroit Pistons 127:129 geschlagen geben. Die Franchise aus Michigan hatte zuvor 28 Partien in Folge verloren und damit einen Negativrekord in der Liga eingestellt.

Pöltl bilanzierte im letzten Spiel des Jahres 2023 mit vier Punkten, einer persönlichen Saisonbestmarke von 14 Rebounds, fünf Assists, drei Blocks sowie einem Steal. Der 28-jährige Center aus Wien war bei der 20. Saisonniederlage der Raptors 34:42 Minuten im Einsatz.

Wenige Stunden vor dem Spiel war bekanntgeworden, dass sich die Kanadier und die New York Knicks auf Transfers geeinigt hatten. Toronto gab demnach mit OG Anunoby einen Stammspieler und zudem Precious Achiuwa sowie Malachi Flynn ab. Im Gegenzug kommen RJ Barrett und Immanuel Quickley sowie ein Zweitrunden-Pick beim kommenden Draft an den Ontariosee.

Das Trio, das in den „Big Apple“ wechselt, stand beim NBA-Schlusslicht nicht mehr zur Verfügung, das neue Duo noch nicht. Coach Darko Rajakovic war somit auf nur zehn einsatzfähige Spieler angewiesen. Die Pistons nützten dies und feierten den ersten Sieg seit 28. Oktober und den folgenden 28 Pleiten. Cade Cunningham war mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer des Nachzüglers. Toronto wurde von Pascal Siakam (35) und Dennis Schröder (30) angeführt. Die Kanadier empfangen im ersten Spiel des neuen Jahres am Montag die Cleveland Cavaliers.

LeBron James verlor mit den Los Angeles Lakers an seinem Geburtstag bei den Minnesota Timerwolves 106:108. Der NBA-Superstar wurde am Samstag 39. Er erzielte 26 Punkte, für Anthony Davis standen 33 zu Buche. Für die „Wolves“, mit 24:7-Siegen das aktuell zweitbeste Team der Liga, markierte Anthony Edwards 31 Zähler.

Luka Doncic ließ es mit 39 Punkten schon am Tag vor Silvester krachen und führte die Dallas Mavericks zu einem 132:122 bei den Golden State Warriors. Zehn Assists und acht Rebounds rundeten seine Statistik ab. Die Kalifornier verloren zum dritten Mal in Folge. Stephen Curry erzielte 25 Punkte, für Chris Paul bedeuteten 24 Zähler eine Saisonbestmarke.

