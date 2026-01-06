Detroit Red Wings gewinnen mit Kasper in Ottawa
Nach zwei Niederlagen gegen Pittsburgh haben die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper am Dienstag ihren ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert.
Die Red Wings gewannen in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bei den Ottawa Senators 5:3. Die Gäste legten den Grundstein zum Sieg mit einer 3:0-Führung nach dem ersten Drittel, Matchwinner war aber Torhüter John Gibson mit 35 abgewehrten Torschüssen. Detroit übernahm wieder Platz eins in der Eastern Conference.
(APA) / Foto: IMAGO