Deutliche Pleite! U17-Nationalteam verpasst WM und EM

Österreichs U17-Nationalteam wird bei den WM- und EM-Endrunden in diesem Jahr nur Zuschauer sein.

Die Truppe von Teamchef Franz Ponweiser musste sich Dänemark im letzten EM-Quali-Spiel deutlich mit 2:6 geschlagen geben und beendete die Vierer-Gruppe ohne Sieg auf dem dritten Platz. Für ein EM-Ticket hätte die ÖFB-U17 die Gruppe mindestens auf Rang zwei beenden müssen.

Die Ehrentreffer für den 2009er-Jahrgang des ÖFB erzielten Jan Karner (76.) und Andy Mbock (88.), nachdem es zwischenzeitlich 5:0 für Dänemark gestanden hatte. In der Nachspielzeit sah Verteidiger Elias Mitterbauer zudem noch die Gelb-Rote Karte.

Da die U17-WM-Qualifikation in Europa über die EM-Endrunde erfolgt, haben die ÖFB-Youngster auch keine Chance mehr auf das WM-Ticket. 2025 hatte der Jahrgang der U17 noch sensationell das WM-Finale erreicht und den Vizeweltmeistertitel geholt.

Bild: ÖFB