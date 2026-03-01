Strafstoß-Ärger bei Hoff Thorup: „Deutlichster Elfer der Saison“

Elfmeter-Ärger bei Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup! Der 37-jährige Däne sprach im Sky-Interview nach dem 1:1-Remis gegen den SCR Altach gar vom „deutlichsten Elfmeter der Saison“.

Was war passiert? Altach-Keeper Dejan Stojanovic riss bei einem Eckball der Hütteldorfer Rapid-Offensivspieler Nikolaus Wurmbrand zu Boden. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca sah sich die Szene am Bildschirm an. Die am Feld getroffene Entscheidung, keinen Strafstoß zu geben, revidierte er aber auch nach Videostudium nicht.

Hoff Thorup sprach den Schiedsrichter in der Pause auch auf diese Entscheidung an, am Ende mussten sich die Wiener mit einem 1:1-Remis in Altach begnügen.

Elfmeter für Rapid? Die Szene im Video:

