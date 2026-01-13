Deutsche Bundesligisten buhlen um ÖFB-Legionär Posch

Nach Sky Sport Informationen steht Stefan Posch weit oben auf der Wunschliste von Mainz 05. Die AZ berichtete zuerst.

Ein Austausch hat bereits stattgefunden. Como hat allerdings noch keine Entscheidung getroffen, ob sie Posch ziehen lassen wollen. Neben Mainz ist auch der 1. FC Köln im Rennen um den österreichischen Nationalspieler.

Posch selbst hält sich die Entscheidung über seine Zukunft aktuell noch offen. Für den ehemaligen Verteidiger der TSG Hoffenheim genießt es höchste Priorität, viel Einsatzzeit zu sammeln. Der 28-Jährige will im Sommer unbedingt mit Österreich zur WM fahren.

Posch ist aktuell vom FC Bologna bis Saisonende an Como ausgeliehen. In der aktuellen Serie-A-Saison verzeichnet der Defensivmann 13 Einsätze (ein Tor) sowie einen im italienischen Pokalbewerb.

(sport.sky.de/Red.) / Bild: Imago