Deutscher Bundesligist will BVB-Torhüter

Der 1. FC Heidenheim möchte sich auf der Torwart-Position verstärken und hat dafür einen BVB-Keeper im Blick. Der deutsche Bundesligist drängt nach Sky Sport Infos auf eine Leihe von Diant Ramaj.

Es haben bereits fortgeschrittene Gespräche zwischen Heidenheim und Ramaj stattgefunden. Der Torhüter ist sehr offen für eine Rückkehr zum Bundesliga-Klub. Der Torhüter spielte bereits zwischen 2018 und 2021 in Heidenheim. Der FCH befindet sich bereits in konkreten Gesprächen mit Borussia Dortmund. Jetzt liegt es vor allem am BVB.

Ramaj hat zudem Anfragen aus dem Ausland. Heidenheim hat aber sehr gute Chancen. Ramaj kam im Januar 2025 für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB und wechselte sofort per Leihe zum FC Kopenhagen. Nun will er sich erneut verleihen lassen, da Gregor Kobel in Dortmund bleiben wird. Sein Vertrag in beim BVB ist noch bis 2029 gültig.

(skysport.de/Patrick Berger & Florian Plettenberg)/Beitragsbild: Imago