Deutscher Schiedsrichter leitet das Champions-League-Finale

Große Ehre für Daniel Siebert! Der deutsche Schiedsrichter wird gemeinsam mit seinem Team das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) in Budapest leiten. Für den 42-Jährigen ist es das erste Europacup-Finale. Das gab der DFB am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Neben Siebert sind auch die Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn im Einsatz. Vierter Offizieller ist der Schweizer Sandro Schärer. Video-Assistenten sind Bastian Dankert und Robert Schröder.

„Herzlichen Glückwunsch an Daniel! Das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball, welch eine Ehre für ihn und für uns“, sagte der deutsche Schiedsrichter-Chef Knut Kircher.

Siebert pfiff erst Arsenals Halbfinal-Rückspiel

„Mit seinen konstant starken Leistungen auf der internationalen Bühne haben er und sein Team sich dieses Highlight verdient. Ich sehe die Wahl der UEFA auch als Auszeichnung für die Qualität unserer deutschen Spitzenschiedsrichter.“

Für Siebert wird das Finale am 30. Mai sein 28. Spiel in der Champions League. Der Berliner hatte erst in der vergangenen Woche das Rückspiel in London zwischen Arsenal und Atletico Madrid gepfiffen.

Insgesamt war er in der laufenden Saison der Königsklasse schon neunmal im Einsatz. Vom Weltverband FIFA wurde Siebert nicht für die bevorstehende WM-Endrunde nominiert.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago