Deutscher Tennis-Youngster Schönhaus scheitert früh bei ATP-Turnier in Halle

Der deutsche Tennis-Youngster Max Schönhaus scheiterte beim ATP-Turnier in Halle (die ganze Woche live auf Sky Sport Austria – mit Sky X live streamen) in der ersten Runde am US-Amerikaner Learner Lien.

Der 18-Jahre alte Soester unterlag dem US-Amerikaner Learner Tien mit 2:6, 4:6.

Schönhaus, der eine Wildcard für das Hauptfeld der Terra Wortmann Open erhalten hatte, schlug bereits letztes Jahr in Halle auf, schaffte es jedoch nicht durch die Qualifikation. Noch im Mai hatte der 18-Jährige, der 2025 das Juniorenfinale der French Open erreichte, beim ATP-Turnier in Hamburg mit einer starken Leistung gegen Yannick Hanfmann aufgezeigt.

Schönhaus als Losfee

Den nur ein Jahr älteren Learner Tien, der sich unter anderem durch den Viertelfinaleinzug bei den Australien Open in den Top 20 der Weltrangliste etabliert hat, hatte sich Schönhaus am Samstag selbst zugelost. Der deutsche Nachwuchsspieler fungierte bei der Auslosung des Turnierbaums als Losfee.

Tien trifft in der nächsten Runde entweder auf den Portugiesen Nuno Borges oder den an Position zwei gesetzten Felix Auger-Aliassime aus Kanada.

(SID)

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